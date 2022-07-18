好消息！雲林+450創近期新低 20鄉鎮市確診均低於百人

雲林確診人數已降至近期新低。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/18 16:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增人數降至近期新低450人，全縣20鄉鎮市確該人數均低於百人，人數最多的斗六有80人，其次是虎尾的78人，其餘鄉鎮都在40人以下。

雲林今天有213名男性與237名女性確診，年齡分布在未滿1歲至94歲，無症狀368人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。今天新增1例死亡確診個案，為80多歲女性，有骨質酥鬆病史，已完整接種COVID-19疫苗。本土累計確診數共7萬7607例，其中累計236例死亡。

針對許多鄉親詢問是否可以施打第二次追加劑（第四劑），雲林縣府表示，目前中央規定COVID-19疫苗第二次追加劑接種對象說明如下：

（一） 65歲以上長者。

（二） 長照機構住民。

（三） 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含：目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

（四）第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）。

（五）機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員。

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20鄉鎮市確診人數均在百人以下。（記者詹士弘翻攝）

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