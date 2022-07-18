雲林傳虐童案 張麗善：縣府已提出獨立告訴

雲林縣長張麗善。（資料照）

2022/07/18 16:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林傳虐童案，2歲半男童疑遭母親及其男友虐待，身體多處掐痕、菸蒂燙傷疤痕、咬痕、瘀傷、眼結膜出血，雲林縣府社會處接獲通知，通報雲林地檢署「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，並將男童的母親柯女及男友許男拘提到案，訊後以聲請羈押獲准。雲林縣長張麗善表示，針對本案已在上週五行文地檢署，同時提出獨立告訴。

雲林地檢署指出，今年5月家住屏東的柯女在帶著2歲半兒子到雲林麥寮找許男，2人住宿在汽車旅館內，不僅沒照顧孩子，竟涉嫌以燃燒中的菸蒂灼燙被男童的皮膚，還以牙齒咬住孩子臉頰，徒手大力捏掐皮肉，造成男童身體多處掐痕，大腿、小腿等多處有菸蒂燙傷疤痕，臉頰有咬，額頭、眼睛、手臂等多處瘀傷，甚至眼結膜出血。

張麗善在臉書發文表示，社會處在上週五已掌握該案，與各單位積極配合介入，小男孩不僅遭到菸蒂燙傷，還被打得渾身是傷，真的是太可惡。

張麗善指出，外婆發現後報警處理，雲林地檢署拘提涉嫌虐待孩子的親生母親與同居人，今天已經以違反兒少法聲請羈押獲准；這名小男孩則由社會處緊急安排治療與安置，已在我們的保護之下。她強調，任何虐待孩子的行為絕對不能被接受，一定要嚴懲。縣府已在上週五行文地檢署，並同時提出獨立告訴，絕不會漠視。

所謂獨立告訴，是以自己的名義提告，無庸受直接被害人意思拘束而言；縱使直接被害人撤回告訴，亦不影響直接告訴人的告訴權。

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