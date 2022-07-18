可憐2歲半男童！被媽媽帶找男友 慘遭施暴全身多處燙、咬及瘀傷

雲林傳虐童，媽媽及男友被羈押。（資料照）

2022/07/18 10:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林傳虐童案，2歲半男童疑遭母親及其男友虐待，身體多處掐痕、菸蒂燙傷疤痕、咬痕、瘀傷、眼結膜出血，雲林縣府社會處接獲通知，通報雲林地檢署「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，並將男童的母親柯女及男友許男拘提到案，訊後以聲請羈押獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，雲縣府7月11日接獲高雄市政府社會局通知，疑似有男童遭虐待，「雲林地區婦幼保護聯平台」接獲通報，由地檢署指派檢察官指揮警方偵辦，14、15日將涉嫌施虐的26歲柯女、31歲許男拘提到案。

吳文城表示，家住屏東的柯女在今年5月間帶著2歲半兒子到雲林麥寮找許男，2人住宿在汽車旅館內，不僅沒照顧孩子，竟涉嫌以燃燒中的菸蒂灼燙被男童的皮膚，還以牙齒咬住孩子臉頰，徒手大力捏掐皮肉，造成男童身體多處掐痕，大腿、小腿等多處有菸蒂燙傷疤痕，臉頰有咬，額頭、眼睛、手臂等多處瘀傷，甚至眼結膜出血。

柯女7月10日帶著兒子返回屏東，男童外婆發現孫子走路時軟腳、無法自行翻身、反應及活動能力下降、反應遲鈍、病懨懨，且身上有多處瘀傷，帶到醫院就醫，醫院查覺有異通報。

吳文城指出，雲林地檢署承辦檢察官訊後，以柯女、許男已涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人傷害兒童、妨害幼童發展等罪嫌，且罪嫌重大、有串證及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

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