達賴喇嘛西藏宗教基金會贈匾北港朝天宮 並迎回藏傳佛教首尊媽祖

達賴喇嘛西藏宗教基金會贈匾北港朝天宮，前為五十年前的舊匾，後方則是新匾。（記者詹士弘攝）

2022/07/17 12:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕宗教交流一大盛事，達賴喇嘛西藏宗教基金會與北港朝天宮再續前緣，仿50年贈予朝天宮的舊匾「恩敷宇宙」，重刻一幅新匾送朝天宮，並迎回藏傳佛教第一尊媽祖，朝天宮也期待能藉此活動，持續與台灣的其它寺廟及宗教一起祈福、交流。

白沙屯媽祖至北港進香圓滿後，朝天宮進行相關文物整理，發現了一面年代為民國60年3月，落款為西藏嘉瑪桑佩將軍敬獻的匾額：上書「恩敷宇宙」4個大字以外，更有用「烏梅體金泥」書寫的藏文字句。

經查文獻「雲林國家文化記憶庫」得知，嘉瑪桑佩將軍為早年隨軍來台的藏人領袖，曾透過「中華救助總會」協助大量貧困或沒有身份的藏人來台，取得身份、就業、成家，過程中獲朝天宮時任董事長王吟貴與眾多地方仕紳協助，也因為如此緣故而敬獻此匾。

經解脫教團創辦人譯師羅卓仁謙解讀指出，兩句藏文「སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་ཤོག །དགེ་འདུན་ས་གཞིར་ཁྱབ་པར་ཤོག」文意是：「願佛教廣弘，願遍地大德。」看似簡單的兩句話語，包含的是藏民族嘉瑪桑佩將軍對天后媽祖慈悲的感念，更是對媽祖精神廣弘宇宙的真誠祝禱。

贈扁匾50年後，在朝天宮董事蘇健榮促成下，「達賴喇嘛西藏宗教基金會」今天在習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團參訪問北港朝天宮，並委台北藝術大學美術系碩士生，同時也是基隆雷成壇道士的陳柏喻與藏文書法家古家丞醫師重新敬題「善緣成就五十年」匾額，贈與朝天宮作為50年來的交流銘記，還請回藏傳佛教的第一尊媽祖。

格桑堅參表示，作為達賴喇嘛的子民，能與西藏佛教的法師來拜訪朝天宮，是件很殊勝的事，在過去的幾十年間，朝天宮與西藏有很多因緣連繫，希望將來台灣的藏傳佛教與台灣的宗教間，有更多的交流、認識、互助。

格桑堅參指出，西藏於59年流亡印度後，台灣的信徒對協助他們在印度重建寺院，傳承自己的藏傳佛法，作了很大的供養，在印度能有很好的學習基地，希望已學成的法師將所學的知識，回饋給台灣社會；達賴喇嘛作為世界最負盛名的宗教領袖，他一生致力於數大歷史使命，第一個使命，作為人，都需要歡樂而不是痛苦，透過這樣的交流，可以讓世界變得更和諧、更美好；第二個使命，達賴喇嘛致力於各宗教間的和諧，今天來拜訪朝天宮，也等於執行達賴喇嘛的教誨，我們不是來傳法，而是希望未來有更多的互動。

朝天宮董事長蔡咏鏄鍀也表示，朝天宮與佛教源緣很深，早期朝天宮媽祖是和尚請到台灣來的，很多的科儀都延用佛教儀式。

達賴喇嘛西藏宗教基金會贈匾北港朝天宮，並迎回藏傳佛教第一尊媽祖。（記者詹士弘攝）

格桑堅參（左1）與喇嘛拜會北港朝天宮。（記者詹士弘攝）

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