三條崙風箏衝浪意外 強風吹襲致衝浪板脫落2人困洲獲救

漁民駕駛膠筏前往落水民眾海域，成功救回受困的兩人。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/17 11:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣四湖鄉三條崙教育農園結合風箏衝浪推廣，已成立「雲林國際風箏衝浪學校」，有活動就會有意外， 16日17時有人進行衝浪風箏活動時，遭側面強風吹襲，固定於腳上的衝浪板脫落，民眾落水後自行游上沙洲，所幸被海巡署人員發現，成功救回。

雲林海岸線擁有獨特天然的地理區位優勢，風場條件足夠，全年約至少250日可供風箏衝浪活動使用、又地處北回歸線上緣再加上黑潮洋流流經此海域，是亞洲唯一進入冬季時，氣溫及海水溫度都在人體可接受範圍，再加上三條崙外有一沙洲，與岸邊形成一塊風力穩定且平水的區域，成為風箏衝浪的絕佳練習場地。

黃姓民眾與友人昨天從台中前往雲林縣三條崙海水浴場從事風箏衝浪活動，被突來側面強風吹襲，造成風帆受力偏向同一側，固定於腳上的衝浪板瞬間受力而脫落，所使用衝浪裝備因潮流越漂越遠，所幸兩人落水地點距離沙洲不遠，便自行游上沙洲求援。

海巡署中部分署第四岸巡隊三條崙安檢所執勤人員使用智慧型港區監視系統巡查時，發現港區北堤外側沙洲（距岸約500公尺處）有2名民眾站立於沙洲上揮手求援，所長鄭惟陽隨即率隊攜帶救生裝備，並協調附近作業漁民駕駛膠筏前往落水海域，成功救回受困民眾。黃姓民眾表示僅受驚嚇無外傷，無需送醫可自行返家。

第四岸巡隊提醒，近期適逢暑假出遊旺季，請民眾至海邊戲水或從事水上遊憩活動時，務必注意自身安全，並多注意周遭環境變化及備妥相關安全措施，以維自身安全；另若於岸際或港區發現危難情事，可透過 118服務專線通報，海巡署會立即派員前往協助處理。

漁民駕駛膠筏前往落水民眾海域，成功救回受困的兩人。（記者詹士弘翻攝）

海巡人員協助受困的民眾登上膠筏。（記者詹士弘翻攝）

海巡人員協助受困的民眾登上膠筏，返回漁港。（記者詹士弘翻攝）

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