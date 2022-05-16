雲林+544 家戶傳染、校園群聚為主

雲林今天新增544例本土確診個案，各鄉鎮市新增人數。（圖由雲林縣衛生局提供）

2022/05/16 16:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今天新增544例本土確診個案，縣長張麗善指出，新增個案以家戶傳染最多，其次為快篩陽性就醫採確診及校園傳播，今天停課中有10所幼兒園12班、29所國小63班。

衛生局統計，今天新增544例中，男性有264人、女性280人，年齡從未滿1歲至93歲，無症狀215人，其餘都為輕症，主要症狀為喉嚨痛、咳嗽、發燒，各鄉鎮市新增個案數虎尾最多有95人、其次斗六市88人、西螺51人、北港50人。

衛生局長曾春美表示，截至今天上午全縣居家隔離中有427人、居家照護有3113人；為降低感染後的中重症風險，5月16日開始實施COVID-19疫苗第4劑接種，接種對象包括65歲以上長者、18歲以上免疫功能不全或低下者、長照機構住民。

曾春美說，符合第4劑接種對象民眾，即日起可攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡到縣內14家醫院、79間診所及17鄉鎮市衛生所接種，由於每家接種時間不同，建議先打電話查詢或預約；65歲以上民眾5月31日前接種第4劑可得500元衛教品。

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第4劑疫苗5月16日開始，雲林有110家醫療院所可接種。（圖由雲林縣衛生局提供）

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