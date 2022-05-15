雲林＋574創新高 1/3為家戶傳染

雲林增加574例，其中三分之一為家戶傳染。（記者詹士弘翻攝）

2022/05/15 16:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林今天新增574確診案例，其中有1/3為家戶傳染，無症狀309人，輕症265人，斗六人數最多，達138人；雲林今年累計確診數共6067例，全部為無症狀和輕症個案。雲林縣6－11歲兒童莫德納疫苗累計已完成4762人接種，無接種疫苗後不良反應通報。16日起開放部分對象接種第1次追加劑滿5個月後，可接種第2次追加劑。

雲林縣府表示，今天新增574例本土個案中，有318位男性與256位女性，年齡分布在未滿1歲－93歲，無症狀309人，輕症265人，以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀，今年本土個案中，其中比例最多的年齡區間為20－29歲共962人，佔比約為15.86％；次多的年齡區間為30－39歲共905人，佔比約為14.92％；而10歲以下小孩共762人，占比約為12.56％。

經統計，今天確診個案中，居家隔離陰轉陽的個案約為15%，另，因出現症狀後自行快篩陽性而就醫採檢的比例大約為1/3，其餘1/3的個案來源為機構、職場以及校園等，提醒民眾確實做好戴口罩、勤洗手，就能降低感染率20％以上。

縣府表示，如果加強單獨用餐、浴廁使用後消毒等環境措施，更能大幅降低感染風險，呼籲民眾，尤其是65歲以上的長者務必盡快完整接種疫苗，降低中、重症發生的機率，住宿式長照機構應加強落實工作人員防疫措施及自主健康管理，雲林縣住宿型機構暫停探視之措施仍持續至5/31；各級學校及職場仍請防疫長落實自主應變措施，避免發生群聚影響運作。

雲林縣5月16日起開放部分對象接種第1次追加劑滿5個月後，可接種第2次追加劑，對象包含：65歲以上長者、長照機構住民，另18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者，2.器官移植患者/幹細胞移植患者，中度/嚴重先天性免疫不全患者，洗腎患者，HIV陽性患者，目前正使用高度免疫抑制藥物者，過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下且可接種者。

今天各鄉鎮確診數分別為斗六138人，虎尾77人，西螺64人，斗南38人、北港及古坑各27人，莿桐26人，大埤25人，二崙及麥寮各23人，崙背20人，土庫19人，東勢14人，台西11人，林內9人，四湖及口湖各8人，元長7人，褒忠6人，水林4人。

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斗六高達138例。（記者詹士弘翻攝）

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