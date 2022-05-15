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    92歲長輩服務長輩 雲林長青食堂不老志工活到老、奉獻到老

    九十二歲的四湖林厝寮蔡丁逆，天天上食堂服務，年紀大到不知道當了幾年的志工。（記者詹士弘攝）

    九十二歲的四湖林厝寮蔡丁逆，天天上食堂服務，年紀大到不知道當了幾年的志工。（記者詹士弘攝）

    2022/05/15 12:47

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣推動長青食堂有成，目前全縣有153處長青食堂，每天破萬名長輩及志工走進社區一起呷飯配話，長青食堂能順利運作，則有賴不老志工活到老、奉獻到老，其中92歲四湖的蔡丁逆，天天上食堂服務，年紀大到不知道當了幾年的志工。

    蔡丁逆是四湖鄉林厝寮永續發展協會的志工，長期參與社區活動，天天到食堂幫忙洗米、撿菜、切菜，整理廚房環境，讓很多年輕人都自嘆不如，造福每名食堂的成員，她的付出，也讓長者創造自己新的價值，活的更有趣味，只求付出不回饋的她，根本忘了自己當了幾年的志工。

    蔡丁逆表示，「來到食堂當志工身體愈做愈勇建，年輕好幾歲。」縣府社會處表示，蔡丁逆投入社區服務已20餘年，而像她一樣活力十足的長輩志工，還有崙背鄉草湖社區發展協會食堂的林張月，高齡91歲的她，秉持著「手盤向上比手底向下更有福氣」的精神投入食堂服務；85歲的土庫鎮老人福利協進會食堂的張美姿，每天到食堂協助挑菜、洗菜及打菜，表示跟大家做伙做代誌心情真快樂，回到家跟晚輩講生活的趣味，猶如大家所講的「施比受更有福」，她們可說是長青食堂最佳不老志工，印證了活到老、奉獻到老的不老精神。

    雲林縣府感謝長青食堂辦理單位及志工廚工，辦理「銀齡樂食 志趣相伴」雲林縣長青食堂績優單位暨志工表揚活動，表揚140名長青食堂志工及廚工。

    社會處林文志處長表示，截至今年4月底為止，全縣長青食堂已經成長至153處，每天有破萬名長輩及志工走出家門，到社區一起呷飯配話，藉由社區的陪伴，減輕出外子女對父母的擔憂。

    雲林縣長張麗善也表示，雲林縣目前有數個鄉鎮的中心學校將設置中餐廚房，未來除供餐給衛星學校外，也有餘力供餐給附近的長青食堂，未來每天在長青食堂用餐的老人，有機會突破兩萬人。

    雲林縣府辦理「銀齡樂食 志趣相伴」青食堂績優單位暨志工表揚活動，以感謝長青食堂辦理單位及志工廚工。（記者詹士弘攝）

    雲林縣府辦理「銀齡樂食 志趣相伴」青食堂績優單位暨志工表揚活動，以感謝長青食堂辦理單位及志工廚工。（記者詹士弘攝）

    雲林縣府辦理「銀齡樂食 志趣相伴」青食堂績優單位暨志工表揚活動，以感謝長青食堂辦理單位及志工廚工。（記者詹士弘攝）

    雲林縣府辦理「銀齡樂食 志趣相伴」青食堂績優單位暨志工表揚活動，以感謝長青食堂辦理單位及志工廚工。（記者詹士弘攝）

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