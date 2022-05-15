雲林縣累計本土染疫人數已達5515人 唯一未破百的僅剩1個鄉鎮

雲林縣染疫人數僅剩林內鄉未破百。（雲林縣衛生局提供）

2022/05/15 08:23

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕全國疫情不斷升溫，雲林縣昨天新增感染本土個案553人，累計本土個案已達5515人，20鄉鎮市僅剩林內鄉感染個案未破百，只有85人，其他的全部破百，而斗六市更已逼近千人。

雲林縣累計至昨天各鄉鎮市染疫人數如下，依序是斗六市941、虎尾鎮818、西螺鎮756、麥寮417、北港324、斗南295、莿桐207、二崙183、土庫177、古坑173、褒忠163、台西144、崙背143、口湖118、水林124、元長121、大埤113、東勢111、四湖102、林內85。

衛生局表示，昨天起新增居家隔離、自主防疫、居家檢疫者快篩陽性評估管道，為提供無法使用視訊或未能成功預約視訊診療之民眾評估確認快篩陽性結果管道，即日起開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫，3類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣或檢測片至診所或負責居家照護之責任院所請醫師確認。

衛生局表示，民眾預約視訊診療或前往診所、負責居家照護之責任院所評估確認陽性結果時，自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣或檢測片寫上檢測者姓名及檢測日期，並和健保卡放在一起拍照。

衛生局表示，如採視訊評估，並依視訊診療醫師指示上傳照片；如採現場評估，無需上傳照片，但建議評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認該檢測結果確為其所屬。目前雲林縣共有27家快篩陽性視訊診療評估診所。

雲林縣快篩陽性視訊診療評估診所。（雲林縣衛生局提供）

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