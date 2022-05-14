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    首頁　>　雲林縣

    貪污公務員咬出共犯、繳回贓款 獲免刑仍丟了鐵飯碗

    懲戒法院判余男撤職停用3年。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判余男撤職停用3年。（記者吳政峰攝）

    2022/05/14 20:16

    〔記者吳政峰／台北報導〕雲林縣政府一名余姓技士，2011年起擔任道路改善工程承辦人，以偽造文書方式護航廠商，不實驗收，事後接受招待出國玩樂；2015年起，更把多筆工程指定給特定廠商施作，收取40萬元賄款。余員被調查後，繳回貪污所得，並供出共犯，獲得免刑，但懲戒法院指「免刑仍有罪」，判撤職、停任公務員3年。

    2011年間，余男辦理雲林153線道路改善工程，偽造不實的估驗與初驗紀錄，並冒蓋驗收人員的印文，交給上級長官審核批示，成功護航，事後接受廠商招待前往中國旅遊。

    2014年至2018年間，余男負責多起公共工程發包，將設計監造標簽擬以小額採購方式辦理，並逕行指定特定廠商擔任設計監造廠商，收賄7次、共40萬元。

    貪污部分，余男被調查局約談後，主動供出共犯，並繳回犯罪所得。法官表示，貪污罪規定只要符合以上兩要件，並據此逮獲共犯，就應判免刑，因此他雖然有罪，但不用發監。偽造文書部分，法官則認定余男犯案4次，定應執行1年6月。

    雲縣府把全案移請懲戒法院。余男答辯指出，犯後深感後悔，自首並繳回不法所得，但免刑的後果竟是不得當公務員；反之，諭知緩刑者，卻可再任公務員，違反比例原則。

    懲戒法院解釋，免刑屬於「有罪判決」，僅因具有法律上的原因，被告得免執行刑罰，刑事訴訟法第299條亦說明「被告犯罪已經證明者，應諭知科刑之判決。但免除其刑者，應諭知免刑之判決」。余男的答辯主張，是誤解法律了。

    懲戒法院指出，余男是多項公共工程的承辦人，工程品質良窳與人民福祉息息相關，竟未能謹守法紀、潔身自愛、多次收賄、違反工作義務，考量他已繳回財物，判撤職，3年內禁任公職，可上訴。

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