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    真的「大牛」街上狂奔 網笑：過彎超速哦！

    一頭壯碩的水牛今天下午出現在雲林土庫馬光街道上狂奔。（擷圖自臉書馬光大小事社團）

    一頭壯碩的水牛今天下午出現在雲林土庫馬光街道上狂奔。（擷圖自臉書馬光大小事社團）

    2022/05/14 19:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林土庫馬光街上今天下午出現一頭水牛在街上狂奔，有民眾拍下影片 PO上臉書地方社團「馬光人大小事」，引來網友留言，「藍寶堅尼大牛急速過彎」、「這台小牛跑很快」、「以為奔牛節西班牙才有，想不到馬光也有」、「過彎超速」。

    水牛的主人是在地青農林家良，不捨老牛退休後被宰殺，多年來收養了4頭飼主無力照顧的水牛，並設置「水牛安養中心」昨天才揭牌 ，林家良說，逃脫的是已收養2年的「安心」，接獲通報後，依照熱心民眾告知的位置，攔截後帶到安養中心。

    林家良表示，水牛安養中心昨天揭牌，預計今天要把「安心」搬進安養中心，沒想到在貨車抵達前竟早一步自從解開繩索，還從住家脫逃。

    林家良說，水牛聽得懂人話，安心是因主人有眼疾無力飼養，從花蓮吉安送養到雲林，他擔心搬到安養中心牠會不習慣，因此，前幾天有先告知「過幾天要帶你到新家住，那邊很大很舒服」，牠可能以為主人又不要牠了，才會逃家。

    林家良指出，把「安心」帶到水牛安養中心，經過安撫及說明，牠似乎明白，觀察四周一下子後，已自在在園區走動，並跑進水窪泡水、玩泥巴。

    林家良表示，接到親友及警方通報他也嚇一跳，擔心發生意外傷及用路人，造成大家驚嚇實在很抱歉，水牛安養中心有3支攝影機24小時監控，且有感應功能，若有異樣會發出警報，安養中心距離住家騎車只要2分鐘，未來不會再發生類似事件。

    脫逛的「安心」被逮到送到水牛安養中心。（圖由林家良提供）

    脫逛的「安心」被逮到送到水牛安養中心。（圖由林家良提供）

    脫逛的「安心」被逮到送到水牛安養中心，沒多久就在園區內的水窪裡玩水。（圖由林家良提供）

    脫逛的「安心」被逮到送到水牛安養中心，沒多久就在園區內的水窪裡玩水。（圖由林家良提供）

    安心的主人林家良對牛隻逃脫到街上造成騷動，在臉書上公開致歉。（擷圖自臉書馬光大小事社團）

    安心的主人林家良對牛隻逃脫到街上造成騷動，在臉書上公開致歉。（擷圖自臉書馬光大小事社團）

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