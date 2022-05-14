雲林＋553 家戶傳染比例最高

雲林今天新增553例本土確診個案，各鄉鎮確診人數。（圖由雲林縣衛生局提供）

2022/05/14 16:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今天新增553例本土確診個案，衛生局長曾春美指出，疫調發現確診中有相當高比例是家戶傳染，加上居家隔離、自主防疫、居家檢疫者快篩陽快經醫師評估確認即確診，都是造成縣內確診人數增加原因。

雲林縣今天新增553例本土確診個案中，有男性285人、女心生268人，年齡從未滿1歲到86歲，有369人無症狀，累計今年至今全縣本土確診案例有5493人，目前居家隔離中有642人、居家照護確診者有3153人。

今天各鄉鎮市新增個案數以虎尾最多有116人、其次斗六89人、西螺51人，曾春美表示，疫調發現縣內新增個案中以家戶傳染比例最高，5月12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫，這3類對象快篩陽性，經診所醫師視訊診療評估確認即認診，也是造成縣內確診人數暴增原因，今天553個確診中有20多個是居隔中快篩陽性，經醫師評估確認。

曾春美呼籲鄉親，本土疫情持續延燒，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。

另今天起召隔等三類對象也可委託親友攜帶健保卡、快篩檢測卡匣到診所請醫師確認，雲林縣快篩陽評估診所共有27家。

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今天起三類人快篩陽可委託親人帶健卡、篩檢檢測卡匣到診所由醫師確認。（圖由雲林縣衛生局提供）

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