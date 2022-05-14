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    近9萬人報名白沙屯媽祖北港進香 信徒捐70萬片口罩防疫

    白沙屯媽祖徒步北港進香活動5月20日起駕，目前已近9萬名信眾報名，萬泰科技、金帝王生技公司分別捐贈70萬片口罩、5000個保溫瓶要提供隨香的香燈腳防疫及結緣，今天在朝天宮請住持會茂師父誦經加持。（記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖徒步北港進香活動5月20日起駕，目前已近9萬名信眾報名，萬泰科技、金帝王生技公司分別捐贈70萬片口罩、5000個保溫瓶要提供隨香的香燈腳防疫及結緣，今天在朝天宮請住持會茂師父誦經加持。（記者黃淑莉攝）

    2022/05/14 14:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，將於5月20日起駕、22日抵達北港，目前報名人數近9萬人，媽祖信徒萬泰科技董事長張銘烈、金帝王生技公司分別捐70萬片口罩、5000個紀念版保溫瓶與來自全國信眾防疫及結緣。

    國內2020年爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，萬泰科技連續3年在白沙屯媽祖北港進香活動中捐贈口罩，動員百人在白沙屯媽祖進香途中發放，提供給隨香的香燈腳防疫用，2020捐33萬片、2021年65萬片，今年70萬片。

    70萬片口罩及5000個保溫瓶今天擺放在朝天宮正殿，由朝天宮住持會茂師父依古禮誦經加持，祈求媽祖庇佑整個進香活動圓滿、順利，疫情趕快過去。

    朝天宮董事長蔡咏锝表示，與疫情共存將成為台灣新生活模式，大家仍要做好自身防疫工作，出門把口罩戴好戴滿、勤洗手，根據拱天宮統計，白沙屯媽祖北港進香活動報名已逾8萬多人，呼籲所有參加的香燈腳要落實防疫作為，保護自己也保護他人。

    張銘烈說，這次捐贈的口罩與一般市售醫療口罩不同，是利用特殊技術將銀、銅、鈦3種元素的原子濺鍍到纖維上，可抵抗病菌、戴久不發臭又透氣，正好適合徒步隨香的信眾配戴。

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    白沙屯媽祖徒步北港進香活動5月20日起駕，目前已近9萬名信眾報名，萬泰科技、金帝王生技公司分別捐贈70萬片口罩、5000個保溫瓶要提供隨香的香燈腳防疫及結緣。（記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖徒步北港進香活動5月20日起駕，目前已近9萬名信眾報名，萬泰科技、金帝王生技公司分別捐贈70萬片口罩、5000個保溫瓶要提供隨香的香燈腳防疫及結緣。（記者黃淑莉攝）

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