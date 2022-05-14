農村荒地變療癒美拍空間 水林「憨吉古井花園」奪園冶獎

水林蕃薯社區居民齊力改造社區閒置空地變憨吉古井花園，榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類肯定。（圖由水保局提供）

2022/05/14 12:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕水林鄉蕃薯社區爭取水保局農村再生計畫，居民齊力參與把多處閒置雜亂的空地整理改造，打造成兼具歷史人文與自然風情的多功能場域，不僅療癒且很適合拍照，其中「憨吉古井花園」獲得2022建築園冶獎公共建築景觀類肯定。

蕃薯社區住在水林市區外圍，是典型農村，村民主要信仰中心「順天宮」主祀媽祖為湄洲站身大媽，地方稱「蕃薯寮媽」。

社區理事長吳世明表示，社區法官、律師及醫師等人才輩出，有「狀元村」美譽，所以每逢考試季節來參拜蕃薯寮媽民眾絡繹不絕，但順天宮周邊多處閒置空地缺乏整理，加上公設設施不足情況，參拜民眾拜後即離開很可惜，社區爭取農村再生計畫，並進一步發動居民參與環境整理及景觀改造。

水保局南投分局分局長陳榮俊指出，憨吉古井花園除保留原有的古井外，居民考量平日可做適合各年齡層休憩用廣場，空間營造上採緩坡、好走鋪面等友善設計，裡面設置銅製大小牛隻雕塑裝置藝術，另以清水磚與傳統建築花磚，搭配色彩鮮艷的交趾陶打造藝術牆，充分展現社區好學的書香風氣與歷史人文風情。

廣場步道兩側種植全年常綠的樟樹、台灣欒樹、黃花風鈴木等不同季節開花的樹種，四季都能欣賞到有不同顏色的農村風景。

吳世明說，社區除了憨吉古井花園外，還有廢棄豬舍改造的空間，憨吉客棧、憨吉祕塘等景點，歡迎大家來蕃薯社區輕旅行，還可造訪口湖周邊景點，成龍濕地賞鳥、椬梧滯洪池漫步、三心蝦生態體驗等。

水林蕃薯社區居民齊力改造社區閒置空地變憨吉古井花園，榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類肯定。（圖由水保局提供）

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