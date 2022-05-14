為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林六房媽祖過爐 防疫簡化儀式雨中進行

    雲林六房媽過爐今天在雨中進行，由縣長張麗善等人點燃起馬炮後，過爐車隊由五間厝股下埤頭紅壇出發。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐今天在雨中進行，由縣長張麗善等人點燃起馬炮後，過爐車隊由五間厝股下埤頭紅壇出發。（記者黃淑莉攝）

    2022/05/14 10:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林重要宗教民俗活動之一「六房媽過爐」今天在雨中進行，雖因國內疫情嚴峻今年過爐儀式簡化及取消遶境，還是有信眾冒雨前往觀禮、祈福。

    六房媽祖神尊今天由五間厝股下埤頭紅壇過爐到斗六大北勢股，6點多包括六房媽祖正駕等11尊神像在雲林縣長張麗善、六房媽會理事長徐萬成、大埤鄉長林森寳及下埤頭爐主劉柏均、大北勢爐主曾俊白等人護送下，一一搭乘專車，6點半施放起馬炮後，過爐車隊出發往大北勢股紅壇。

    配合防疫，今年過爐儀式簡化、取消遶境，但搭載神尊的車隊行經沿路，仍有民眾在家門前擺設香案祈福，許多熱心信徒準備點心、飲料、肉粽、咖啡等食物給參與過爐民眾享用。

    8點多車隊抵達大北勢股紅壇，正駕由張麗善、立委劉建國及多位民代接駕，現場信徒大喊「進喔！進喔！」進入紅壇安座。

    雲林六房媽信仰是國內唯一沒有固定廟宇，每年由五股30多個庄頭輪流奉祀，神像、香爐遷移至輪值股值年爐主搭建的紅壇儀式，即為過爐。

    六房媽過爐已有350多年歷史，雲林縣府列為「重形文化資產」，也是國定重要民俗，六房媽信仰所屬的神像有11尊，分別為正駕一尊、老副駕一尊、副駕五尊及千里眼、順風耳、文將公、武將公四尊四大將公。

    雲林六房媽過爐今天在雨中進行，由縣長張麗善等人點燃起馬炮後，過爐車隊由五間厝股下埤頭紅壇出發。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐今天在雨中進行，由縣長張麗善等人點燃起馬炮後，過爐車隊由五間厝股下埤頭紅壇出發。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐今天在雨中進行，頭旗隊伍抵達輪值股斗六大北勢股紅壇。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐今天在雨中進行，頭旗隊伍抵達輪值股斗六大北勢股紅壇。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善與立委劉建國一起接駕，恭迎六房媽正駕神尊進入紅壇。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善與立委劉建國一起接駕，恭迎六房媽正駕神尊進入紅壇。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    受疫情影擾 六房媽過爐今年再度採簡化過爐
    2022/04/25 13:18

    受疫情影擾 六房媽過爐今年再度採簡化過爐
    國家重要民俗雲林六房媽過爐 5/14正常舉行
    2022/04/19 17:31

    國家重要民俗雲林六房媽過爐 5/14正常舉行

    自住宅首要條件 看這邊
    60年才輪值一次 雲林六房媽明年爐主PK3次擲筊選出
    2022/03/12 20:21

    60年才輪值一次 雲林六房媽明年爐主PK3次擲筊選出
    國家重要民俗「六房媽過爐」 5月14日上午6點半發炮
    2022/03/06 09:07

    國家重要民俗「六房媽過爐」 5月14日上午6點半發炮

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播