雲林六房媽祖過爐 防疫簡化儀式雨中進行

雲林六房媽過爐今天在雨中進行，由縣長張麗善等人點燃起馬炮後，過爐車隊由五間厝股下埤頭紅壇出發。（記者黃淑莉攝）

2022/05/14 10:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林重要宗教民俗活動之一「六房媽過爐」今天在雨中進行，雖因國內疫情嚴峻今年過爐儀式簡化及取消遶境，還是有信眾冒雨前往觀禮、祈福。

六房媽祖神尊今天由五間厝股下埤頭紅壇過爐到斗六大北勢股，6點多包括六房媽祖正駕等11尊神像在雲林縣長張麗善、六房媽會理事長徐萬成、大埤鄉長林森寳及下埤頭爐主劉柏均、大北勢爐主曾俊白等人護送下，一一搭乘專車，6點半施放起馬炮後，過爐車隊出發往大北勢股紅壇。

配合防疫，今年過爐儀式簡化、取消遶境，但搭載神尊的車隊行經沿路，仍有民眾在家門前擺設香案祈福，許多熱心信徒準備點心、飲料、肉粽、咖啡等食物給參與過爐民眾享用。

8點多車隊抵達大北勢股紅壇，正駕由張麗善、立委劉建國及多位民代接駕，現場信徒大喊「進喔！進喔！」進入紅壇安座。

雲林六房媽信仰是國內唯一沒有固定廟宇，每年由五股30多個庄頭輪流奉祀，神像、香爐遷移至輪值股值年爐主搭建的紅壇儀式，即為過爐。

六房媽過爐已有350多年歷史，雲林縣府列為「重形文化資產」，也是國定重要民俗，六房媽信仰所屬的神像有11尊，分別為正駕一尊、老副駕一尊、副駕五尊及千里眼、順風耳、文將公、武將公四尊四大將公。

雲林六房媽過爐今天在雨中進行，由縣長張麗善等人點燃起馬炮後，過爐車隊由五間厝股下埤頭紅壇出發。（記者黃淑莉攝）

雲林六房媽過爐今天在雨中進行，頭旗隊伍抵達輪值股斗六大北勢股紅壇。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善與立委劉建國一起接駕，恭迎六房媽正駕神尊進入紅壇。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法