假博奕真詐財 被害人遍布全國、詐騙金額數千萬

雲林縣警察局刑警大隊破獲線上假博奕真詐財集團，該集團還訂有業績白板，每位成員績效為50萬元，初估詐騙金額逾數千萬元。（記者黃淑莉攝）

2022/05/13 16:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣刑警大隊破獲在社群網站主打穩賺不賠、「中越泰菲美女荷官」線上博奕的詐騙集團，逮捕33歲蔡姓主嫌等10人，被害人遍布全國各地，詐騙金逾數千萬元，全案由檢警擴大偵辦中。

雲縣刑警大隊大隊長曾順光指出，今年初接獲情資，指有詐騙集團利用網路社群刊登有關投資博奕的廣告，佯稱加入會員可以保證獲利、穩賺不賠，並以主打美女荷官線上博奕遊戲，吸引更多人加入。

曾順光表示，該集團初期以NBA籃球賽等正式比賽取信被害人，並給予被害人小筆紅利，騙取信任後，再向被害人謊稱握有破解遊戲數據的密技，若依指示操作保證獲利，導致有多位民眾受騙。

曾順光說，刑大與刑事局第九大隊等單位組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，日前持搜索票、拘票分別前往嘉義、台南等地，逮捕蔡姓主嫌等10人，並查扣電腦主機、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、監視器等犯罪工具。

曾順光表示，警方還在機房內發現集團訂立的績效白板，要求每名成員每月要達50萬元績效，未達標者不能準時在晚上9點前下班，被害人人數警方正在清查電腦主機資料中，初步推估詐騙不法金額逾數千萬元，訊後依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢等罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團在社群網站刊登美女荷官、穩賺的廣告。（圖由雲林縣警察局提供）

雲林縣警察局刑警大隊今天偵破線上假博奕真詐財的詐騙集團，逮捕蔡姓主嫌等10名犯嫌。（記者黃淑莉翻攝）

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