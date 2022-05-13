給老牛一個家 老農250公里送別

雲林牛水安養中心今天啟用，首頭住民「阿樂」的原飼主許文圳（右2）、許銘裕兄弟不捨一再交待牠要聽新主人林家良（左2）的話。（記者黃淑莉攝）

2022/05/13 12:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林青農林家良不捨老牛退休後被宰殺，多年年陸續收養多頭老農無力飼養的老牛，進一步成立「水牛安養中心」今天揭牌，首頭「住民」是來自新北市新店的「阿樂」，原飼主許文圳不捨落淚，阿樂似乎知道要與主人分離，眼神悲傷落寞。

「阿樂你要乖，聽新主人ㄟ話！」拄著枴杖走進稻田改建的水牛安養中心，許文圳摸著阿樂的頭交代；「阿樂」則歪著頭在主人身旁撒嬌，老農與老牛的告別場面溫馨，連與會者都感動。

許文圳獨居在新北市新店區廣興里務農，13年前花3萬元從桃園買回當時1歲多的「阿樂」，友人張文福指出，13年來耕田次數不多，反而是人與牛作伴較多。

許文圳的弟弟許銘裕表示，哥哥中風快2年無力照顧，他要工作及照顧哥哥復健，也分身乏術，只好送牠來雲林安養，相信可以獲得更好照顧。

許銘裕說，「阿樂」聽得懂人話，確定要送養後，他事先告知牠，大約有20多天阿樂都悶悶不樂、不理人，昨天要從新店搬運來，要上車時牠也不願意，哥哥及他多次說，「我們會去看你」才願意上車。

林家良原本在北部工作，9年多前回雲林務農，結識一群致力推廣耕牛文化的青農與老牛結緣，先後從雲林、花蓮收養3頭，原主人年邁無力照顧的老牛，其中有2頭因年邁先後過世。

林家良指出，希望老牛能有更舒適空間，也讓年輕人認識台灣耕牛文化，他把自家一分大農地申請設置老牛安養中心，除有圍籬，接下來會再蓋簡易牛棚，最多可收容6頭老牛。

雲林的水牛安養中心是民間設置第一間，一頭牛一個月飼養成本約3000元，主要費用都靠林家良自己每年兩期稻作「回鄉米」賣米所得支應。

家住新店的老農許文圳多次不捨一再望著圍籬裡的「阿樂」。（記者黃淑莉攝）

雲林水牛安養中心今天揭牌啟用。（記者黃淑莉攝）

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