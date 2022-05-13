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    首頁　>　雲林縣

    6至11歲疫苗校園開打 雲林採多元接種模式6/10前完成

    6至11歲學童疫苗接種雲林校園今天開打，由醫療團隊進駐校園集中施打。（記者黃淑莉攝）

    6至11歲學童疫苗接種雲林校園今天開打，由醫療團隊進駐校園集中施打。（記者黃淑莉攝）

    2022/05/13 09:17

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林6至11歲學童COVID-19疫苗接種今天有12所學校施打，一早雲林縣長張麗善在衛生局長曾春美、教育處長邱孝文陪同下，前往斗南大東國小關心學童疫苗接種情況，一名小一學童怕打針，聽到縣長詢問後，忍不住落淚，在大家安撫、陪伴下順利接種。

    邱孝文指出，教育處統計全縣國小學童含少部分滿12歲國小學生共3萬0826人，經過家長接種意願調查，有8073人同意在校集中施打、2387人自行帶到醫療院所接種。

    曾春美表示，由於雲林有不少偏鄉學校學生數少，縣府與醫療團隊採多元接種模式，包括由醫療團隊以「巡迴接種」或協調鄰近學校設置一處「整合式校園接種站」，另有衛生所考量家長平日上班無法帶孩子到診所接種，設置「學童假日接種門診」，預計在6月10日前完全學童疫苗接種服務。

    張麗善說，國內確診人數激增，接種疫苗是目前保護孩子最好的利器，家長審慎評估，並經醫師評估後，在安全範圍內能儘速施打得到保護力，另也呼籲未接種疫苗民眾盡速至合約醫療院所接種疫苗，並落實防疫措施，只有照顧好你我的健康，才能一起戰勝這場戰役。

    衛生局統計，5月2日至11日全縣6至11歲學童有2412人完成第一劑接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

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    6至11歲學童疫苗接種雲林校園今天開打，打完針的學童坐在原地等候。（記者黃淑莉攝）

    6至11歲學童疫苗接種雲林校園今天開打，打完針的學童坐在原地等候。（記者黃淑莉攝）

    6至11歲學童疫苗接種雲林校園今天開打。（記者黃淑莉攝）

    6至11歲學童疫苗接種雲林校園今天開打。（記者黃淑莉攝）

    一名學童害怕打針，等候時緊張落淚，縣長張麗善等人安撫、陪伴順利完成接種。（記者黃淑莉攝）

    一名學童害怕打針，等候時緊張落淚，縣長張麗善等人安撫、陪伴順利完成接種。（記者黃淑莉攝）

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