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    首頁　>　雲林縣

    雲林縣各鄉鎮市染疫率 偏遠褒忠鄉衝至第2令人意外

    雲林縣累計至昨天各鄉鎮市的感染人數。（雲林縣衛生局提供）

    雲林縣累計至昨天各鄉鎮市的感染人數。（雲林縣衛生局提供）

    2022/05/13 09:12

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕隨著全國疫情不斷升溫，雲林縣昨天為止累計本土確診案例達4449例，依人口比例統計，染疫率最高的是西螺鎮，而位處偏鄉的褒忠竟衝至第2名，令人相當意外。

    雲林縣累計至昨天各鄉鎮市染疫人數如下，依序是斗六市756、西螺鎮668、虎尾鎮624、麥寮354、北港259、斗南237、莿桐159、二崙157、古坑150、褒忠137、土庫135、崙背125、台西107、口湖102、水林89、四湖85、元長84、東勢83、大埤74、林內64。

    若依照人口比例計算，染疫比率最高的地方不是斗六市，而是西螺鎮，人口44823人，感染人數668人，比率達1.49%；其次為褒忠鄉，人口只有12238人，感染數有137人，比率為1.11%，最令人感到意外；第三名的是虎尾鎮，人口數為70337，感染數有624，比率為0.88%；麥寮鄉的感染比率則為0.72%，感染人數最多的斗六市則為0.7%，排到第5名。

    其餘各鄉鎮的感染率分別為斗南0.54%，土庫0.48%、北港0.67%、大埤0.4%、莿桐0.57%、林內0.37%、二崙0.61%、崙背0.53%、東勢0.6%、台西0.47%、元長0.35%、四湖0.38%、口湖0.39%、水林0.37%。

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