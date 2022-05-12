雲林今增本土510例 最年長確診者93歲

雲林確診回升至510例，斗六市91例。（記者詹士弘翻攝）

2022/05/12 16:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增510例本土個案，有262男性與248位女性，無症狀295人，輕症215人，10歲以下小孩共541人，占比約為12.2％，斗六市91例，全縣最高，虎尾74例居次，統計至5月11日止，6至11歲兒童莫德納疫苗累計已接種2412人，目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣府表示，今天本土個案年齡分布在0歲至93歲，今年本土個案中，比例最多的年齡區間為20-29歲共694人，佔比約為15.7％；次多為40-49歲共664人，佔比約為15％；而10歲以下小孩共541人，占比約為12.2％；今天無新增境外移入個案。

雲林縣府表示，接觸者居家隔離尚在追蹤中有571人，診者居家照護在管中有2637人，健康益友 APP遠距看診統計，自4/23至5/11註冊人數總計1963人，運用健康益友APP 視訊診療人數共有61人。提醒居家照護鄉親，在居家照護期間若有身體不適，可先行聯繫照護團隊，評估是否可以先行進行視（通）訊診療處理。

今天20鄉鎮市確診人數分別為：斗六91例，虎尾74例，麥寮56例，西螺38例，莿桐37例，台西33例，斗南25例，北港24例，崙背20例，土庫18例，口湖13例，元長11例，東勢、林內、古坑及大埤各10例，褒忠9例，四湖8例，水林7例，二崙6例。

雲林確診回升至510例，斗六市91例。（記者詹士弘翻攝）

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