為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    避免生活扶助時間差 雲林確診者可「自主通報」衛生所

    雲林縣長張麗善說，為避免法傳系統產生生活扶助的時間差，請確診者「自主通報」衛生所，以利即時服務。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善說，為避免法傳系統產生生活扶助的時間差，請確診者「自主通報」衛生所，以利即時服務。（記者詹士弘攝）

    2022/05/11 17:13

    〔記者詹士弘／雲林報導〕法定傳染病通報系統（法傳系統）通報資料會產生一天或兩天的時間差，導致確診者生活扶助及送餐可能會慢半拍，雲林縣將採補救措施，請確診者接獲醫院通報時，「自主通報」給各地衛生所，讓送政府扶助服務可以無縫接軌。

    雲林縣長張麗善說，目前確診者相關資料由醫院透過法傳系統通報，資料會輾轉傳到衛生局、衛生局，再透過民政處通知各地方公所，時間有所延宕，縣府將逆向操作，請確診者「自主通報」，當民眾接獲通知已確診後，請民眾主動通報各地衛生所，讓衛生所可以即時啟動安置措施，包括送餐服務及生活扶助，個案就可以即時獲得政府相對的扶助。

    張麗善說，她接獲不少鄉親反映，已知道自己確診，卻無法立即獲得居家的照顧或生活扶助，主要就是通報過程中產生的系統性問題。

    為解決「時間差」問題，雲林縣將採「自主通報」，可主動透過打電話給當地的衛生所，縣府再上法傳系統確定資訊無誤後，就會主動疫調，詢問有那些家人及同住親友，之後就開始啟動生活扶助及送餐服務，避免鄉親在家空等待。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情洪峰將至 北市各校5月16至29日暫緩校外教學、畢旅
    2022/05/11 16:53

    疫情洪峰將至 北市各校5月16至29日暫緩校外教學、畢旅
    疫情嚴峻 高市教育局︰畢業典禮改線上辦理
    2022/05/11 16:30

    疫情嚴峻 高市教育局︰畢業典禮改線上辦理

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    雲林學校停課分新舊制 新制只暫停3日實體課程
    2022/05/11 16:26

    雲林學校停課分新舊制 新制只暫停3日實體課程
    雲林確診數降至+385 二監群聚感染暫時止血
    2022/05/11 16:02

    雲林確診數降至+385 二監群聚感染暫時止血

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    武肺新增8例死亡 3例家中昏迷或意識不清送醫、死後確診
    2022/05/11 15:58

    武肺新增8例死亡 3例家中昏迷或意識不清送醫、死後確診
    本土+57188、添8死 新北19620例最多
    2022/05/11 14:12

    本土+57188、添8死 新北19620例最多
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播