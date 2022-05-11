避免生活扶助時間差 雲林確診者可「自主通報」衛生所

雲林縣長張麗善說，為避免法傳系統產生生活扶助的時間差，請確診者「自主通報」衛生所，以利即時服務。（記者詹士弘攝）

2022/05/11 17:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕法定傳染病通報系統（法傳系統）通報資料會產生一天或兩天的時間差，導致確診者生活扶助及送餐可能會慢半拍，雲林縣將採補救措施，請確診者接獲醫院通報時，「自主通報」給各地衛生所，讓送政府扶助服務可以無縫接軌。

雲林縣長張麗善說，目前確診者相關資料由醫院透過法傳系統通報，資料會輾轉傳到衛生局、衛生局，再透過民政處通知各地方公所，時間有所延宕，縣府將逆向操作，請確診者「自主通報」，當民眾接獲通知已確診後，請民眾主動通報各地衛生所，讓衛生所可以即時啟動安置措施，包括送餐服務及生活扶助，個案就可以即時獲得政府相對的扶助。

張麗善說，她接獲不少鄉親反映，已知道自己確診，卻無法立即獲得居家的照顧或生活扶助，主要就是通報過程中產生的系統性問題。

為解決「時間差」問題，雲林縣將採「自主通報」，可主動透過打電話給當地的衛生所，縣府再上法傳系統確定資訊無誤後，就會主動疫調，詢問有那些家人及同住親友，之後就開始啟動生活扶助及送餐服務，避免鄉親在家空等待。

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