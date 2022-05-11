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    雲林學校停課分新舊制 新制只暫停3日實體課程

    雲林因疫情各級學校停課狀況。（記者詹士弘翻攝）

    雲林因疫情各級學校停課狀況。（記者詹士弘翻攝）

    2022/05/11 16:26

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林各級學校因疫情停課部分，目前分為新舊制兩種。舊制部分，全校停課者有幼兒園4所、國小4所，部分班級停課者有幼兒園6所、國小8所、國中4所及高中職8所；疫情自5/8起調整防疫措施，暫停停課的幼兒園有15所、國小有18所。

    舊製停課學校及停課期間：因師生確診全校或部分班級停課7天的學校

    幼兒園：善導幼兒園（5/5-5/11）、虎尾鎮立幼兒園（5/6-5/12）、斗南幼兒園（5/5-5/11）、安安幼兒園（5/7-5/13）、斗六市立幼兒園-1班（5/5-5/11）、宏慈幼兒園-1班（5/5-5/11）、長和幼兒園-1班（5/7-5/13）、欣欣幼兒園-1班（5/7-5/13）、乖乖幼兒園-1班（5/6-5/12）、小博士幼兒園-2班（5/6-5/12）。

    國小：豐榮（5/5-5/11）、虎尾（5/6-5/12）、水燦林（5/6-5/12）、維多利亞小學（5/7-5/13）、文興-1班（5/5-5/11）、雲林-1班（5/6-5/12）、大新-1班（5/6-5/12）、立仁-1班（5/6-5/12）、尖山-1班（5/6-5/12）、褒忠-1班（5/6-5/12）、僑美-1班（5/7-5/13）、辰光-1班（5/7-5/13）。

    國高中（職）：崙背-1班（5/5-5/11）、建國-1班（5/5-5/11）、崇德-2班（5/6-5/12）、二崙-1班（5/6-5/12） 、建國-1班（5/6-5/12） 、二崙-1班（5/7-5/13）。

    揚子中學-1班（5/5-5/11）、福智高中-1班（5/5-5/11）、土庫商工-1班（5/5-5/11）、大成商工-1班（5/5-5/11）、虎尾高中-2班（5/5-5/11）、義峰高中-1班（5/5-5/11）

    揚子中學-1班（5/6-5/12）、北港農工-1班（5/6-5/12）、義峰高中-1班（5/6-5/12）、北港高中-1班（5/7-5/13）

    校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情自5/8起調整防疫措施

    幼兒園部分班級暫停3日實體課程學校如下：

    聖愛、亞歷山大、聖愛、青園、聖文、國恩、姿善、維也納、美奇、虎尾非營利幼兒園、安定非營利幼兒園、水林鄉立幼兒園、東勢鄉立幼兒園、大埤鄉立幼兒園、南陽國小附幼。

    國小部分班級有暫停3日實體課程學校如下：

    斗六、溝壩、褒忠、鎮西、山內、崙背、大有、新興、安慶、二崙、橋頭、饒平、頂湖、斗六、三和、鎮南、台西、南陽、雲林、文光。

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