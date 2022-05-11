雲林確診數降至+385 二監群聚感染暫時止血

雲林二監止血，確診數下降。（記者詹士弘翻攝）

2022/05/11 16:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林二監群聚感染在確診者就地安置後，目前已暫時止血，今天雲林確診人數也從昨天的559人，下降至今天的385人。 雲林縣府表示，從12日起，三類對象快篩陽性即確診；雲林縣也提撥1000劑快篩給全縣20鄉鎮市清潔隊，每鄉鎮可分配到50劑。兒童莫德納疫苗預定明後天開始施打，施打率約全部學生的三分之一。

今天新增385例本土個案，有181人男性與204人女性，年齡分布在0歲-86歲，無症狀215人，輕症170人，以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀，綜觀今年本土個案中，其中比例最多的年齡區間為20-29 歲共616人，佔比約為31.2％；次多為40-49 歲共594人，佔比約為30.1％；而10歲以下小孩共480人，占比約為24.3％，今年本土累計確診數共3917例，全部為無症狀和輕症個案。

雲林5月2日統計至5月10日止，6-11歲兒童莫德納疫苗累計接種1988人，目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣長張麗善表示，確診個案中，10歲以下幼兒與81歲以上長者的比例很高，是兩個極端，所以在嬰幼兒及國小學生部分，要加強防範，避免疫情再擴散，影響到孩子的受教權，在長輩部分，由於容易有慢性病，染疫後轉成中重症的機率大，所以對這兩個族群，縣府會特別關注。

張麗善表示，縣府自購的快篩有一萬劑還未到貨，昨天接獲廠商通知，這一萬劑已被中央徵用，所以無法如期送達，縣府也覺得相當困擾，但仍提撥1000劑給各鄉鎮市公所第一線工作人員清潔隊，以因應需求。

今天確診者布於20個鄉鎮市，分別為斗六62例，麥寮52例，西螺45例，北港42例，虎尾33例，斗南、東勢各15例，土庫14例，褒忠13例，二崙、崙背12例，口湖、水林10例，古坑、莿桐9例，台 西、林內各8例，元長、四湖各6例，大埤4例個案。

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斗六市確診人數最多。（記者詹士弘翻攝）

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