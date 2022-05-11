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    雲林洋香瓜上場 今年品質佳、甜度16度以上

    雲林洋香瓜上市了，今年未受氣候影響，品質極佳。（記者詹士弘攝）

    雲林洋香瓜上市了，今年未受氣候影響，品質極佳。（記者詹士弘攝）

    2022/05/11 13:36

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林洋香瓜進入產季，今年因氣候因素，洋香瓜延遲生產，反而躲過天災，崙背及二崙生產的洋香瓜品質佳，甜度可達16至19度，而且今年還有不少新品種瓜類上市，不論是喜歡綿密或是甜脆口感，都可以得到滿足。

    雲林縣長張麗善表示，雲林洋香瓜種植面積約96公頃，今天是崙背農會首癖辦理洋香瓜品評交流會，針對洋香瓜外觀及隨機取樣作糖度與口感進行品評，並請專家及農友分享栽種體驗，以提高種植水平，後續縣府也會為各家業者進行後續產品加值包裝等行銷優化輔導。

    農業處代理處長蔡耿宇表示，洋香瓜種植技術門檻高，生長時間較長，且糖度要到生長後期才會逐漸提升，加上各家種苗公司經年不斷地研發改良，才能持續以多元特徵與各異風味廣受消費者喜愛。

    洋香瓜富含維他命C、A等高度營養價值，市場常見的販售類別可分為：果肉較軟、芳香多汁的網紋洋香瓜；果肉較硬、甜度高且耐貯運的光皮洋香瓜以及哈密瓜。

    崙背農會總幹事李麗華表示，崙背是雲林洋香瓜的故鄉，想吃軟的有軟的，要吃脆的有脆的，甜度在16至19度，適合老少品嚐；辦理洋香瓜品評交流，主要是幫瓜農推銷洋香瓜，今年還有新的品種卡蜜拉上市，雲林縣洋香瓜的品質極佳，歡迎民眾到崙背採購。

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