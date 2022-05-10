聽到母親過世噩耗 印尼籍移工企圖脫逃從防疫旅館3樓跳下

正在進行入境檢疫居隔第9天的29歲印尼籍移工，帶著緩衝物從花蓮市防疫旅館3樓跳下與警方對峙。（縣議員吳東昇提供）

2022/05/10 15:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天上午花蓮市防疫旅館發生一起印尼籍移工從3樓摔下來的墜樓意外，所幸樓層不高男子送醫後傷勢穩定，花蓮警分局外事科調查墜樓原因，初步懷疑是到台灣後對於語言、人生地不熟，加上對於防疫法令不清楚，加上獲知家鄉母親過世而想要逃走；縣議員吳東昇說，請縣府著手用各國語音宣導防疫，讓各個國家在台人士了解台灣的防疫措施。

警方指出，今天上午近10點，位於花蓮市區一間防疫旅館三樓發生墜樓意外，正在進行入境檢疫居隔第9天的29歲印尼籍移工從3樓跳下，這名移工在現場情緒相當激動不願意就醫，還攻擊救護人員，警方用辣椒水壓制後送醫，在現場發現有枕頭、棉被等緩衝物，懷疑這名移工是因為對防疫檢疫法令不清楚，加上透過翻譯得知接獲家鄉母親過世的惡耗，因此想要逃走。

縣議員吳東昇說，目前縣警局外事科心理輔導並了解原因中，並要求縣府社會處督促各仲介公司加強外籍移工的防疫宣導，要求有各國語言、影像的防疫宣導，同時向移工宣導清楚，入境後若因感染法定傳染病，就醫產生費用由政府公費支應，各種確診後的就醫、居家照護等資訊都應該要清楚告知。

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