為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    聽到母親過世噩耗 印尼籍移工企圖脫逃從防疫旅館3樓跳下

    正在進行入境檢疫居隔第9天的29歲印尼籍移工，帶著緩衝物從花蓮市防疫旅館3樓跳下與警方對峙。（縣議員吳東昇提供）

    正在進行入境檢疫居隔第9天的29歲印尼籍移工，帶著緩衝物從花蓮市防疫旅館3樓跳下與警方對峙。（縣議員吳東昇提供）

    2022/05/10 15:39

    〔記者王錦義／花蓮報導〕今天上午花蓮市防疫旅館發生一起印尼籍移工從3樓摔下來的墜樓意外，所幸樓層不高男子送醫後傷勢穩定，花蓮警分局外事科調查墜樓原因，初步懷疑是到台灣後對於語言、人生地不熟，加上對於防疫法令不清楚，加上獲知家鄉母親過世而想要逃走；縣議員吳東昇說，請縣府著手用各國語音宣導防疫，讓各個國家在台人士了解台灣的防疫措施。

    警方指出，今天上午近10點，位於花蓮市區一間防疫旅館三樓發生墜樓意外，正在進行入境檢疫居隔第9天的29歲印尼籍移工從3樓跳下，這名移工在現場情緒相當激動不願意就醫，還攻擊救護人員，警方用辣椒水壓制後送醫，在現場發現有枕頭、棉被等緩衝物，懷疑這名移工是因為對防疫檢疫法令不清楚，加上透過翻譯得知接獲家鄉母親過世的惡耗，因此想要逃走。

    縣議員吳東昇說，目前縣警局外事科心理輔導並了解原因中，並要求縣府社會處督促各仲介公司加強外籍移工的防疫宣導，要求有各國語言、影像的防疫宣導，同時向移工宣導清楚，入境後若因感染法定傳染病，就醫產生費用由政府公費支應，各種確診後的就醫、居家照護等資訊都應該要清楚告知。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市+3346創新高 盧秀燕：1999有線上文字應答、官網有防疫QA
    2022/05/10 15:28

    中市+3346創新高 盧秀燕：1999有線上文字應答、官網有防疫QA
    防疫計程車不足、未領到防疫包惹怨 嘉市議員質疑衛局螺絲鬆了
    2022/05/10 15:17

    防疫計程車不足、未領到防疫包惹怨 嘉市議員質疑衛局螺絲鬆了

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    苗縣+523人創新高 竹南、頭份、苑裡、苗栗市較多
    2022/05/10 14:56

    苗縣+523人創新高 竹南、頭份、苑裡、苗栗市較多
    雲林第二監獄爆群聚 96人確診全無症狀
    2022/05/10 14:41

    雲林第二監獄爆群聚 96人確診全無症狀
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播