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    雲林+336 這鄉鎮確診者有增加趨勢

    各類對象於不同階段最新規定。（圖由雲林縣衛生局提供）

    各類對象於不同階段最新規定。（圖由雲林縣衛生局提供）

    2022/05/09 15:28

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今天新增336例本土確診個案，虎尾連續3天確診個案超過50例；雲林縣長張麗善指出，縣內確診個案較多是人口數多的地方，提醒民眾要做好自我防疫措施最重要。

    雲林縣衛生局指出，今天新增336例分布在全縣20鄉鎮市，年齡在1至96歲，無症狀207人、輕症129人。

    今天各鄉鎮市本土確診個案數，虎尾55例，斗六及西螺40例，二崙28例， 麥寮24例，莿桐及褒忠各16例，北港15例，崙背14例，斗南、土庫及古坑各12例，口湖及水林各10例，台西9例，東勢7例，元長6例，大埤5例，四湖4例，林內1例。

    張麗善指出，縣內確診人數多的地方主要集中在人口數多的地方，中央朝向與病毒共存，這幾天有許多防疫措施效寬標準，提醒民眾注意。

    張麗善強調，做好自我防護最好方法就是把疫苗打好打滿，目前縣內完成3劑接種比例約6成，呼籲未接種民眾儘快完成3劑疫苗接種，此外平常落實防疫工作，戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

    5月12日快篩陽性等同確診？衛生局長曾春美表示，若是居家隔離、自主防疫及居家檢疫者，可透過遠距或視訊方式由醫師確認快篩結果進行評估且通報，若是一般民眾可以前往社區採檢所進行PCR檢測。

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    5月8日起確診個案的解隔條件放寬。（圖由雲林縣衛生局提供）

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    5月12日快篩陽性接下來怎麼做。（圖由雲林縣衛生局提供）

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