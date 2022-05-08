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    首頁　>　雲林縣

    雲林今取消原學校停課辦法 改配合中央「確診個案」防疫措施

    雲林縣五月八日起，校園防疫有新措施。（記者詹士弘翻攝）

    雲林縣五月八日起，校園防疫有新措施。（記者詹士弘翻攝）

    2022/05/08 15:23

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林學校停課辦法大變動，雲縣府教育處長邱孝文表示，教育部昨天公布校園停課新標準，雲林縣決議，今天（8日）起取消原學校停課辦法，依照教育部公告校園停課新標準辦理；國三生於考前一周暫停實體課程，改為遠距授課，

    邱孝文表示，在與各校校長透過群組及縣府防疫應變中心討論後，因應目前疫情快速升溫，配合中央以「確診個案」為核心的防疫措施。

    在國小及幼兒園，確診個案於確診前2日內曾到校上課，其所屬班級之同學與導師全班暫停實體課程3天，提供1人1劑快篩試劑。

    國高中部分，若確診者在確診前2日內曾到校上課，其所屬班級之座位九宮格同學實施3天防疫假，停止到校，提供1人1劑快篩試劑。

    各級學校課程、社團活動，與確診者共同活動15分鐘以上的人員（教師、學生、教練等）停止到校。

    各級學校住宿生，若有人確診，同寢室室友比照同住親友，需居家隔離，提供1人3劑快篩試劑。

    邱孝文表示，考量國中教育會考在即，為避免影響考生權益，國三生於考前一周（日期5/16-5/20）將暫停實體課程，改為遠距授課，學生可在家透過遠距上課準備考試。

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