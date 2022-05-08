雲林家扶「母親節獻禮」 145戶媽媽超商「得來速」拿好禮

雲林家扶「母親節獻禮」，145戶媽媽超商「得來速」獲母親節禮物。（記者詹士弘翻攝）

2022/05/08 11:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶「母親節超商獻禮」未受疫情影響，連續12年不中斷，今天在東勢、褒忠、台西三地超商門市以「得來速」方式，讓145戶媽媽在母親拿到最愛的民生物資及母親節蛋糕，還有台電雲林區處福利會與雲林第二監獄共同贈送蛋捲禮盒及開元食品的奇異果濃縮果汁。

雲林家扶委員蔡長晃表示，為避免感染疫情，也減少群聚減少挑物品時間，今年家扶事先就備好一袋袋禮物，每份價值1400元，幾乎都是衛生紙、沙拉油、洗衣粉、洗碗精、餅乾及泡麵等日常用品，還有不少的媽媽訂了好幾份冷凍食品，讓媽媽「得來速」，拿了就走。

台電雲林區處福利會主委顏錦義也與雲林第二監獄合作，共同贈送二監同學親手製作蛋捲366盒，以及開元食品也送來175瓶奇異果濃縮果汁給家扶媽媽。

雲林家扶媽媽林婷玉，幾年前自泰國嫁來成為台灣媳婦，多年前丈夫車禍導致左半身癱瘓，毅然扛起扶養三名子女並照顧先生重擔，但卻在109年因為太過勞累導致顱內出血，就醫復健後仍右側肢體無法負重，其積極樂觀的婷玉讓家穩固下來，今天女兒特別準備花束與卡片感謝媽媽辛苦付出。

雲林家扶主任廖志文表示，雲林家扶服務近千戶家庭中，其中近五成是單親媽媽獨自支撐家生計及照顧，除了獨自照顧孩子而經濟更是主要壓力。疫情著實影響著雲林家扶媽媽們維持生計的能量，更有超過70%的服務家庭明顯感受不僅收入減少，其生活支出比疫情前提高甚多，生活維持相當嚴峻，感謝來自社會溫暖的照顧提供各項民生物資給雲林家扶的家庭，也祝福天下媽媽們～健康、快樂。

雲林家扶媽媽林婷玉也參加雲林家扶「母親節超商獻禮」活動。（記者詹士弘翻攝）

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