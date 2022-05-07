雲林縣取消全校停課規定 明起比照中央新標準

雲林縣府宣布明起學生停課標準依照教育部公告措施辦理，取消全校停課規定。（記者黃淑莉攝）

2022/05/07 18:40

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確診停課標準明起改變！國小同班停課3天 國高中匡「九宮格」同學

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部今天宣布，明天起取消原本全校停課標準規定，雲林縣府教育處與各校校長討論後，決議原本國小、幼兒園1人確診該班停課、2人確診全校停課的標準，即日起取消，依照教育部公告措施辦理。另外，國中教育會考即將登場，全縣國三生在考前一週5月16日至5月20日停課，改採遠距教學。

教育部明天上路的新停課標準，國小及幼兒園，確診個案確診前2日內曾到學校上課，所屬班級的同學與導師，全班停課3天，由學校提供一人一劑快篩試劑。

國中及高中，取消全班停課，若確診者在確診前2日曾到校上課，所屬班級的座位「九宮格」同學，實施3天防疫假停止到校，並由學校提供一人一劑快篩試劑。

縣府教育處長邱孝文指出，得知教育部新規定，與各校校長透過群組討論，因應目前疫情快速升溫，已合中央防疫以「確診個案」為核心，決議依照教育部公告措施辦理。

國三生5/16~5/20改遠距授課

另外，考量國中教育會考將屆，為避免影響考生權益，教育部宣布，全縣國三生於考前一週5月16日至5月20日，暫停實體課程，改為遠距授課，學生可在家透過遠距上課準備考試。

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