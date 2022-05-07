來不及說的母親節祝福 「大孝獎」得主淚灑表揚會場

大成校友會大孝獎得主吳官穎（左起）、李政維、李鑒宸，其中吳官穎想起日前過世的阿嬤，流淚祝福在天上的阿嬤母親節快樂。（記者黃淑莉攝）

2022/05/07 17:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕就讀雲林飛沙國中二年級的吳官穎為隔代教養，與阿公阿嬤相依為命，從小幫忙農務、家事，獲選大成校友會的大孝獎，他今天在導師陪同領獎，想起日前過世的阿嬤，眼眶泛淚對在天上的阿嬤說，「阿嬤，母親節快樂，我會好好照顧阿公！」

吳官穎在國小時父親因病過世，媽媽離家，留下官穎、哥哥與祖父母、大伯同住，大伯生病多次開刀、且不良於行，阿公為了養家，從事辛苦的代噴農藥工作，阿嬤則做農務及照顧大伯，官穎說，看到阿公做農務很辛苦，小時候就常去幫忙，或幫阿嬤做家事及照顧大作。

吳官穎的導師李明振指出，官穎很乖又孝順，做事很勤快、很獨立，從不怨天尤人，喜歡武術，不想麻煩阿公阿嬤載他，遇有練習時自己騎單車往返。

另就讀大成商工汽車科三年級的李政維，父母離異，父親工作時突然中風，半側行動不便，家中經濟重擔落在政維身上，除每天幫爸爸復健按摩，假日到工地當板模粗工，他說，工地做粗工可以賺較多錢。

大成校友會理事長周保谷指出，五月是溫馨月，校友會為宣揚孝道，已連續10多年舉辦大孝獎表揚活動，藉由學生行孝事蹟推行孝順，今年從全縣國中及大成商工選出19位。

大成校友會宣揚孝道，今年選出19名大孝獎孝行楷模。（記者黃淑莉攝）

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