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    首頁　>　雲林縣

    雲林+327 5旬男PCR篩檢陽性無症狀卻隔天死亡

    雲林縣新增327例染疫，並有1例死亡。（雲林縣衛生局提供）

    雲林縣新增327例染疫，並有1例死亡。（雲林縣衛生局提供）

    2022/05/07 15:55

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣今日新增327例本土個案中，出現1例死亡個案，1名50多歲男子因4月29在日間照護機構篩檢為確診個案，5月2日做完PCR篩檢結果為陽性，因無症狀而被安排在機構內居家照護，5月3日晚上護理人員聽到異聲入房查看卻發現已經死亡。

    衛生局表示，這名50多歲死亡個案為男性，有腦中風、知覺失調症、心臟疾病等慢性病史，為長照機構住民，因為沒有相關症狀所以確診後並未送醫，5月3日晚上護理人員聽到個案房內有異聲，入房查看時個案已經無意識、臉色蒼白、血氧及脈搏測不到，因個案入住時已簽署放棄急救同意書，所以在當晚即宣布死亡。

    雲林縣從今年統計至今，本土累計確診數共2300例，全部為無症狀和輕症個案，接觸者居家隔離尚在追蹤中有900人，確診者居家照護在管中有1439人，6至11歲兒童莫德納疫苗至6日止，累計已完成1175人接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

    衛生局表示，今日新增327例本土個案中，另有1例境外個案，有關聯族群中，家戶內傳染共46例，多數為家人確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；因症就醫採檢共27例；朋友間傳染共6例；校園內傳染共3例；職場傳染共12例；自主快篩陽性共6例，都是快篩陽性再經PCR檢測陽性確診；機構延伸傳染共1例，是機構護理人員因確診病人而染疫。

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    5月7日雲林縣各鄉鎮市新增個案數。（雲林縣衛生局提供）

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