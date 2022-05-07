雙眼失明陳秀珍 化小愛為大愛獲選雲林縣模範母親

61歲陳秀珍雙眼失明，26年前領養一個孩子，給孩子滿滿的愛，且長期關懷視障朋友就業，化小愛為大愛熱心社會公益，獲選今年雲林縣模範母親。（記者黃淑莉攝）

2022/05/07 18:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雙眼失明的陳秀珍26年前在父母親的支持下領養女兒，即使眼睛看不到，仍持續10多年每天早起熬粥母女共進早餐約會，她給女兒滿滿的愛，又關心視障者工作及權益，化小愛為大愛，獲選今年雲林縣模範母親。

61歲的陳秀珍18歲時因「視神經萎縮」失明，她沒有怨天尤人，在媽媽的鼓勵下學習按摩，一年即考取丙級證照，為更精進按摩技術，她持續進修解剖學、經絡穴道、復健及病理等課程，23歲創業開設經穴按摩館。

她的工作室也聘請視障朋友學習及考取執照，之後又與視障朋友創立雲林縣按摩職業工會、按摩工會及視障者協會，幫助無數的視障者就業、開業。

30歲時陳秀珍因緣際會領養一個女孩，雖然領養過程有太多反對聲音，質疑她眼睛看不到要如何照顧、養育孩子，但在爸媽的支持下，實現當媽媽的心願及夢想。

養育過程她靠著對聲音判別、觸摸代替視力，去親近感受孩子的狀況及需求，在孩子國小畢業前，陳秀珍每天早起熬粥與女兒共進早餐，藉此早餐約會相互談心，給女兒滿滿的愛。

雲林縣府今天表揚28位模範母親及3位地表「最幸虎」媽媽，年紀最大為100歲的郭王世蓮、最年輕是50歲廖惠美，由縣長張麗善逐一致贈匾額及合影，場面溫馨。

100歲郭王世蓮是今年雲林縣最高齡模範母親，兒孫陪同接受雲林縣長張麗善表揚。（記者黃淑莉攝）

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