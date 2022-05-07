確保西螺果菜市場穩定交易 1000劑快篩支援

立委劉建國（中）協助向中央調度1000劑快篩試劑提供給西螺果菜市場應急。（記者黃淑莉攝）

2022/05/07 12:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林疫情升溫，其中西螺較為嚴峻，為確保西螺果菜市場穩定交易，在全國快篩試劑欠缺情況之下，透過立委劉建國協助調度1000劑，優先提供市場同仁、盤商及菜農快篩，避免疫情擴大。

1000劑快篩試劑今天上午由劉建國交給西螺鎮長、西螺果菜市場董事長鄭玲惠；鄭玲惠表示，自從去年國內疫情升溫，公所即針對市場每天加強清消，也配合中央防疫指引及農委會規定，除要求所有員工要完成3劑疫苗接種，也請農民及盤商一定要配合完成疫苗注射。

劉建國指出，西螺果菜市場是全國最大的產地批發市場，為維持果菜市場能正常交易、價格穩定，農民、盤商都能在市場內安全交易，感謝西螺公所及市場同仁用心防疫，自我防護部分，中央政策是以篩代隔，收到鎮長請求希望能比照北農模式，提供市場同仁及盤商、農民快篩，他向中央反應，今天立即撥1000劑提供西螺果菜市場運用，下週起針對全國各地市場，農委會也會有更積極的支援。

鄭玲惠說，這1000劑將先提供給果菜市場同仁快篩，保障市場內正常運作，其餘以實名制提供盤商、農民現場使用，若有陽性立即安排到雲林基督教醫院進行PCR採檢。

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