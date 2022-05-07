為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    確保西螺果菜市場穩定交易 1000劑快篩支援

    立委劉建國（中）協助向中央調度1000劑快篩試劑提供給西螺果菜市場應急。（記者黃淑莉攝）

    立委劉建國（中）協助向中央調度1000劑快篩試劑提供給西螺果菜市場應急。（記者黃淑莉攝）

    2022/05/07 12:53

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林疫情升溫，其中西螺較為嚴峻，為確保西螺果菜市場穩定交易，在全國快篩試劑欠缺情況之下，透過立委劉建國協助調度1000劑，優先提供市場同仁、盤商及菜農快篩，避免疫情擴大。

    1000劑快篩試劑今天上午由劉建國交給西螺鎮長、西螺果菜市場董事長鄭玲惠；鄭玲惠表示，自從去年國內疫情升溫，公所即針對市場每天加強清消，也配合中央防疫指引及農委會規定，除要求所有員工要完成3劑疫苗接種，也請農民及盤商一定要配合完成疫苗注射。

    劉建國指出，西螺果菜市場是全國最大的產地批發市場，為維持果菜市場能正常交易、價格穩定，農民、盤商都能在市場內安全交易，感謝西螺公所及市場同仁用心防疫，自我防護部分，中央政策是以篩代隔，收到鎮長請求希望能比照北農模式，提供市場同仁及盤商、農民快篩，他向中央反應，今天立即撥1000劑提供西螺果菜市場運用，下週起針對全國各地市場，農委會也會有更積極的支援。

    鄭玲惠說，這1000劑將先提供給果菜市場同仁快篩，保障市場內正常運作，其餘以實名制提供盤商、農民現場使用，若有陽性立即安排到雲林基督教醫院進行PCR採檢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「快篩之亂」無解企業主快崩潰 南市工業區理事長：救救我們
    2022/05/07 10:08

    「快篩之亂」無解企業主快崩潰 南市工業區理事長：救救我們
    獨家》國民黨抹黑快篩採購致缺口 陳時中：緊急追加2千萬劑
    2022/05/07 05:47

    獨家》國民黨抹黑快篩採購致缺口 陳時中：緊急追加2千萬劑

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    蔡：5月有1億劑快篩// 北北基桃通路 下週增加鋪貨
    2022/05/07 05:30

    蔡：5月有1億劑快篩// 北北基桃通路 下週增加鋪貨
    大貨車撞2工程車 釀2死3傷
    2022/05/07 05:30

    大貨車撞2工程車 釀2死3傷

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播