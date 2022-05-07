假投資真詐財 老翁險失127萬元老本

雲林縣水林鄉卓姓老翁（右）遇假投資真詐財，險失金127萬元。（朴子警分局提供）

2022/05/07 12:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「阿北阿，金價毋通匯啦！」雲林縣水林鄉卓姓老翁日前到嘉義縣合庫銀行北朴子分行，臨櫃聲稱要匯款127萬元給友人，面對行員詢問卻又無法交代朋友名字、電話等資料，行員直覺有異，通報警方到場，研判老翁遇到「投資詐騙」，想投入鉅款買黃金讓退休生活更有保障，經員警說明，老翁感謝行員及警方幫他保住老本。

警方調查，卓姓老翁於今年3月接獲投資黃金推銷電話，經對方鼓吹「小小投資，固定獲利」，退休生活有保障，老翁遂於5月5日前往合庫銀行北朴子分行臨櫃匯款127萬至對方指定帳戶，經郭姓行員關懷提問，老翁稱欲借錢給朋友，因匯款金額龐大，老翁又無法提出朋友資料，行員認為老翁可能是被詐騙集團鎖定，立即通報警方到場關心。

員警到場後，與銀行行員苦口婆心勸說，終讓老翁鬆懈心防，表明是要投資黃金，借貸給朋友一說是對方教的，警方分析這是常見的投資詐騙模式，會以巨額獲利騙取被害人信任，一旦被害人匯款後即消失不見，卓姓老翁一時聽信投資有高獲利之事，恍然驚覺為詐騙，直呼幸好警方及時趕到，成功保住退休金。

朴子分局長陳至瑋呼籲，近期詐騙集團常利用「假投資」名義進行詐騙，如果接獲不明來電或訊息聲稱「投資保證獲利」，務必小心查證，以免受騙上當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法