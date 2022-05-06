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    首頁　>　雲林縣

    雲林+324 西螺鎮78例最多

    雲林新增創新高達324例，光西螺就78例。（記者詹士弘翻攝）

    雲林新增創新高達324例，光西螺就78例。（記者詹士弘翻攝）

    2022/05/06 14:58

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今新增本土確診個案再創新高，達324例（中央公布384例，其中60例已經轉至外縣市），西螺重回確診人數第一名，人數達78例，斗六其次有48例，其中無症狀102人，輕症222人，確診人數持續上升，居家照護的鄉親也越來越多，藥師送藥到府已服務114件；6至11歲兒童莫德納疫苗累計已接種587人，目前無接種疫苗後不良反應通報。

    今天確診者分布於全縣20個鄉鎮市，分別為西螺78例、斗六48例、麥寮35例，虎尾33例，崙背17例，北港16例，古坑14例，莿桐13例，二崙12例，斗南11例，土庫9 ，褒忠及口湖各7例，大埤及四湖各6例，元長4例，東勢3例，台西及水林各2例，林內1例個案。本土確診個案累計1995例（自110年5月1日統計至今）。

    雲林新增的324例本土個案中，有168名男性與156名女性，年齡分布在未滿1歲至92歲，無症狀102人，輕症222人，以喉嚨痛、咳 嗽、發燒為主要症狀，綜觀今年本土個案中，其中比例最多的年齡區間為20至29歲共322人，佔比約16.3%，10歲以下小孩共275人，占比約為13.9%，本土累計確診數共1973例，全部為無症狀和輕症個案。

    六大責任醫院醫療關懷諮詢共服務4619人次，健康益友APP遠距看診統計總註冊人數共 813人，運用健康益友APP 視訊診療人數共有16人。社區藥局合作執行「讓縣民用藥安心、 藥師送藥到府」服務共計已服務114件。

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    西螺新增個案達78人，又回到第一名位置。（記者詹士弘攝）

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    近千確診個案，都是輕症或無症狀。（記者詹士弘翻攝）

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    公費PCR篩檢站在這4家醫院。（記者詹士弘翻攝）

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