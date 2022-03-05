今年已16禽場確診！台南、雲林各1雞場爆禽流感 撲殺1.8萬隻

雲林、台南2家雞場爆發新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，已撲殺1.8萬隻。撲殺示意圖。（資料照，雲林縣動植物防疫所提供）

2022/03/05 17:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會防檢局今天（5日）發布，又有2處養雞場確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，分別是台南麻豆烏骨雞場與雲林台西鄉的紅羽土雞場，共撲殺1萬8685隻雞，今年禽流感確診的禽場已有16例。

台灣侯鳥路徑上游國家日本、韓國自去年11月起再度發生高病原家禽流行性感冒疫情，防檢局說，韓國從11月8日迄今已有46座禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支）、撲殺家禽數逾422萬隻，日本則從去年11月10日起，迄今已有23禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數逾105萬隻。

之前氣溫日夜溫差超過10度，影響蛋雞產蛋率，防檢局提醒，氣象局發布今日中南部早晚溫差會高達10度，明天鋒面通過與大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，近日溫差變化仍大易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制，以防範疫病發生。

防檢局也呼籲養禽業業者，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即向所在地動物防疫機關通報，並配合動物防疫人員指示做必要之處置，共同防堵病原擴散及傳播。

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