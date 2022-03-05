北港遊行力挺烏克蘭 拜媽祖祈求世界和平

北港民眾持標語走上街頭挺烏克蘭，拜媽祖祈求世界和平。（記者詹士弘攝）

2022/03/05 16:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣北港鎮今天下午3點約300名人走上街頭，沿著名的朝聖大道遊行，高喊「力挺烏克蘭」、「反對俄羅斯侵略烏克蘭」口號，分送烏克蘭國旗及印有Stand with Ukraine（支持烏克蘭）字樣口罩，得到不少熱情回應，遊行隊伍最後走到北港朝天宮參拜，祈求媽祖保佑世界和平。

俄羅斯侵略烏克蘭，上百萬平民被迫流離失所，家破人亡，引起國際公憤，紛紛制裁俄羅斯，更有許多各國無名英雄投身烏克蘭，要為烏克蘭的自由民主而戰。

北港鎮今天下午有有一場「台灣站出來力挺烏克蘭」遊行，為反軍國主義共同走上街頭，聲援烏克蘭，遊行人群中包括立委蘇治芬、口湖鄉長林哲凌、水林鄉長許山埜、元長鄉長李明明及縣議員邱世文、蔡岳儒等人，高舉標語和國旗，向全世界表達台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起的決心。

遊行隊伍還準備500份烏克蘭國旗及支持烏克蘭字樣的口罩，沿著北港朝聖大道分送給民眾，一下子就發完，遊行者高喊「支持烏克蘭」、「反對戰爭」、「要和平」，「台灣和烏克蘭站在一起」，「台灣和民主自由站在一起」，「普丁滾蛋」，最後遊行隊伍在朝天宮前集結，並向媽祖祈求戰爭早日結束、世界和平。

北港民眾持標語走上街頭，呼籲一起挺烏克蘭。（記者詹士弘攝）

北港民眾持標語走上街頭挺烏克蘭，拜媽祖祈求世界和平。（記者詹士弘攝）

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