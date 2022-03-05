超熱鬧！2600人一起下田拔蘿蔔 挑戰金氏世界紀錄
2022/03/05 13:18
〔記者詹士弘／雲林報導〕首屆雲林東勢鄉國際台灣胡蘿蔔日今天舉行，吸引超過5千民眾參與，早上場次就吸引逾2600名親子下田拔胡蘿蔔，連前總統馬英九也來摻一腳，要挑戰一起拔胡蘿蔔的金氏世界紀錄。
胡蘿蔔是雲林的重要農產品之一，東勢公所與在地企業「VDS活力東勢」為了推廣雲林胡蘿蔔，將每年3月第一個禮拜六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」，並於今天首度舉辦首次「國際台灣蘿蔔日」暨農特產行銷活動，為雲林的胡蘿蔔打造出一個專屬的節日，實屬相當有意義的活動。
雲林縣長張麗善表示，全台有三大胡蘿蔔的產地，分別是台南將軍、雲林東勢、彰化二林，而雲林東勢的種植面積達160公頃，生產的胡蘿蔔占全國產量3分之1，胡蘿蔔的品質數量是全台之冠，其中在地企業VDS活力東勢生產的胡蘿蔔更是一級棒的「雲林良品」。
張麗善表示，VDS活力東勢除銷往日本的胡蘿蔔訂單穩定成長外，去年更透過縣府媒合貿易公司，將雲林的彩色胡蘿蔔外銷至新加坡，共20櫃、500公噸胡蘿蔔至日本、2櫃、50公噸彩色胡蘿蔔至新加坡。
今天採胡蘿蔔的農地面積約兩分地，時間一到就擠進約2600名親子一起拔胡蘿蔔，不少人使盡全身之力也拔不起來，有些民眾善用工具，一會兒功夫就拔了一大袋胡蘿蔔。