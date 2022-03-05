雲林家扶發放500萬助學金 還須募50萬元

雲林家扶發放5百萬元助學金，但還有50萬元尚待民眾捐款。（記者詹士弘攝）

2022/03/05 13:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶中心今天發放新學期受扶助學生的獎助學金，總金額近500萬元，有264名大專生每人1萬5千元、高中職172名每人6千元，希望幫助他們在求學之路可以更順利，惟今年因疫情影響，募款不易，還有50萬元獎學金有待民眾認捐。

雲林家扶的受扶助學生表現優異，吳瓊文今年以希望入學方式錄取台灣大學中文系，還有時尚造形系郭乃華、朱君芊同學考取女子美髮乙級證照！家扶副主委李萬吉與施松吉稱讚孩子非常「將才」。

雲科大老師黃淑蘭在春節期間師生聯展於台中展出錫雕工藝，將其義賣所得近10萬元全數以「認購人」名義捐助學金；雲林縣長張麗善除了表達感謝外，也把平板、美容美髮工具箱交到孩子手中、為孩子穿上圍裙工作服，象徵給孩子工具與能量，作孩子堅強地後盾，勉勵逆境也要努力不懈。

雲林家扶副主委施松吉稱許學子真的文武雙全，術科學科表現優異，吳瓊文甄選考取台灣大學中文系。瓊文對於語言方面特別感興趣，對於文字創作特別有熱忱，參加許多散文寫作和小說寫作比賽也經常獲獎，在學習和比賽過程中也不斷進步成長，其優異表現更讓大家欣慰與歡喜。

雲林家扶發放5百萬元助學金，但還有50萬元尚待民眾捐款。（記者詹士弘攝）

學生為雲林縣長張麗善彩繪指甲。（記者詹士弘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法