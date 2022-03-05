為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林家扶發放500萬助學金 還須募50萬元

    雲林家扶發放5百萬元助學金，但還有50萬元尚待民眾捐款。（記者詹士弘攝）

    雲林家扶發放5百萬元助學金，但還有50萬元尚待民眾捐款。（記者詹士弘攝）

    2022/03/05 13:35

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶中心今天發放新學期受扶助學生的獎助學金，總金額近500萬元，有264名大專生每人1萬5千元、高中職172名每人6千元，希望幫助他們在求學之路可以更順利，惟今年因疫情影響，募款不易，還有50萬元獎學金有待民眾認捐。

    雲林家扶的受扶助學生表現優異，吳瓊文今年以希望入學方式錄取台灣大學中文系，還有時尚造形系郭乃華、朱君芊同學考取女子美髮乙級證照！家扶副主委李萬吉與施松吉稱讚孩子非常「將才」。

    雲科大老師黃淑蘭在春節期間師生聯展於台中展出錫雕工藝，將其義賣所得近10萬元全數以「認購人」名義捐助學金；雲林縣長張麗善除了表達感謝外，也把平板、美容美髮工具箱交到孩子手中、為孩子穿上圍裙工作服，象徵給孩子工具與能量，作孩子堅強地後盾，勉勵逆境也要努力不懈。

    雲林家扶副主委施松吉稱許學子真的文武雙全，術科學科表現優異，吳瓊文甄選考取台灣大學中文系。瓊文對於語言方面特別感興趣，對於文字創作特別有熱忱，參加許多散文寫作和小說寫作比賽也經常獲獎，在學習和比賽過程中也不斷進步成長，其優異表現更讓大家欣慰與歡喜。

    雲林家扶發放5百萬元助學金，但還有50萬元尚待民眾捐款。（記者詹士弘攝）

    雲林家扶發放5百萬元助學金，但還有50萬元尚待民眾捐款。（記者詹士弘攝）

    學生為雲林縣長張麗善彩繪指甲。（記者詹士弘攝）

    學生為雲林縣長張麗善彩繪指甲。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爸爸做到了！ 他入獄欠孩子一個櫃子「卻還52個」
    2022/01/17 13:34

    爸爸做到了！ 他入獄欠孩子一個櫃子「卻還52個」
    防疫愛心加碼 雲林家扶親子快樂辦年貨
    2022/01/09 13:41

    防疫愛心加碼 雲林家扶親子快樂辦年貨

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    雲林家扶歲末送暖 「鑽石級炒鍋」盼助家扶家庭炒出幸福
    2021/12/05 14:15

    雲林家扶歲末送暖 「鑽石級炒鍋」盼助家扶家庭炒出幸福
    雲林家扶、環球心願樹15年有成 轉型「千元築夢助學有愛」
    2021/11/10 13:49

    雲林家扶、環球心願樹15年有成 轉型「千元築夢助學有愛」
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播