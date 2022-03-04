重車輾壓道路面目全非 雲林崙背鄉爭取架監視器嚇阻

崙背鄉境內連絡縣道156線的農路，不堪大車重壓路面面目全非。（記者黃淑莉攝）

2022/03/04 17:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣崙背鄉境內有多條農路、鄉道不堪砂石車、運土車等重車輾壓，道路面目全非，汽機車行經險象環生，相關單位今天會勘，除籌措經費修繕，將提報道安會報，裝設路口監視器嚇阻大車通行。

縣道156線、154線貫穿雲林山、海線的重要道路，車流量大，沿線鄉鎮有多條農路、鄉道銜接，其中崙背舊庄村頂厝社區的一條農路路基塌陷、路面殘破不堪，農民怨聲載道。

村民向縣議員李明哲陳情，指深夜到凌晨時段，鄉內農路有很多運土車進出，疑為躲避警察攔檢，行駛農路、鄉道，造成農路路面破裂、塌陷，農路沒有路燈、狹窄，夜間機車行駛危機四伏，稍不慎壓到破碎路面或石塊可會摔傷，希望相關單位能改善，給民眾一條平整、安全的道路。

李明哲今天會同縣府地政處長黃凱達、崙背鄉代會主席蔡誌山、鄉公所建設課人員、西螺警分局豐榮派出所所長林學松及多名農民前往會勘。

李明哲指出，看到路面破損程度，研判是重車輾壓造成，對汽機車及腳踏車都很危險，損壞最嚴重路段約有2.3公里，將請縣府儘速修繕，以免發生憾事。

黃凱達表示，今天會勘看到該段路面情況，交通安全有疑慮，將盡速措籌經費刨除路面重舖柏油，部分路段重作路基。

有村民說，路面重舖沒有禁止大車通行，沒多久一樣破損，建議能裝路口監視器，找到重壓的的車輛，對此，黃凱達說，已協調公所及派出所提報雲林縣道安會報，禁行大車進出。

崙背鄉境內連絡縣道156線的農路，不堪大車重壓路面面目全非，相關單位今天前往會勘。（記者黃淑莉攝）

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