嚇人！ 路中央放了2個骨灰甕

麥寮鄉泰順路的一條巷道地主放置骨灰甕阻礙住戶通行。（記者黃淑莉攝，本報合成）

2022/03/04 15:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕麥寮鄉一條巷道中央及住戶家門旁分別被放置2個骨灰甕，令住戶心生恐懼、不堪其擾。

遭放置骨灰甕的道路位在麥寮鄉麥豐村泰順路一條巷道，長約30多公尺、寬約6公尺，附近住戶已通行2、30年，沒想到2017年該巷道土地被法院拍賣，新地主得標後，向巷道內住戶要求收租金即道路通行費，引起住戶不滿。

麥豐村長吳子瑋表示，住戶認為該巷道已通行數十年，也就是「既成道路」，因此向法院提告，法院判決住戶有通行權，沒想到地主開始使用各種方法阻擋住戶通行，剛開始僱用吊車搬來大型墓碑要擋路，經住戶阻止抗議沒有成功，之後又用機車載來枯樹幹，用水泥砌在路中央，去年10月又拿2個大的骨灰甕放在路口及住戶家門旁，還用水泥固定。

住戶無奈說，雖知道骨灰甕裡面裝水泥，但看到心裡還是會害怕毛毛的，孩子嚇得不敢回家，經多次協調，地主就是不理會。

據指出，地主堅持要住戶付租金，住戶想跟地主購買，但地主第一次開價200萬，後來又開價800萬元，住戶無法接受。

吳子瑋表示，法院判決住戶有通行權，但沒判決該巷道為「既成道路」，這幾年透過相關單位、地方人士居中協調都無法解決，希望有關單位能協助，還給住戶行的權利。

麥寮鄉泰順路的一條巷道地主在路中央放置骨灰甕阻礙住戶通行。（記者黃淑莉攝）

麥寮鄉泰順路的一條巷道地主在路中央放置骨灰甕阻礙住戶通行，其中有一個擺放在民宅門前。（記者黃淑莉攝）

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