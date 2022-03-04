疫情衝擊全國圖書借閱率都降 雲林這小鎮靠這招不減反增

土庫鎮立圖書館緊鄰土庫圖小，館方把側門打開讓學童下課即可到圖書館借閱書。（記者黃淑莉攝）

2022/03/04 14:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕去年國內疫情嚴峻，全國各地圖書館借閱率下降，雲林土庫鎮圖書館以「校園書箱bookpanda」把書送進校園不減反增，甚至知名度紅到外縣市，榮獲教育部2021年全民閱讀力表現績優城市第三名佳績。

教育部昨天公布去年全台閱讀風貌及全民閱讀力報告，雲林縣表現亮眼，有3個鄉鎮整體閱讀力表現績優，分別為北港鎮獲人口數3.8萬以上組第一名、土庫鎮獲人口數2.2萬至3.7萬組第三名、褒忠鄉獲人口數1萬至2.1萬組第二名。

其中土庫鎮去年首次得獎是第五名，今年大躍進闖進前三名，土庫鎮王姓鎮民說，圖書館經常舉辦活動，這幾年新購許多書籍，環境改造變得寬敞、舒適，每週六都會帶孩子去圖書借書或看書。

土庫鎮圖書館館長彭冠綸指出，考量不是所有家長六、日都有空帶孩子上圖書館，前年底館方與土庫國小合作「下課十分鐘」計畫，在學校下課時打開圖書館側門，讓師生可以直接從校園進入圖書館借閱，成效很好，許多小朋友下課就跑來圖書館借書，甚至有家長開書單請孩子幫忙借。

另外馬光分館也與馬光國小合作，每週五附幼孩子會步行到圖書館借書，而針對離圖書館較遠的學校，則利用「校園書箱bookpanda」把書送到校園方便學童閱讀。

土庫鎮立圖書館緊鄰土庫圖小，館方把側門打開讓學童下課即可到圖書館借閱書。（記者黃淑莉攝）

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