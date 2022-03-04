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    疫情下國際雜糧價飆漲 國產大豆新契機

    疫情下國際雜糧價飆漲，國產大豆價格具競爭力，成大豆國產化新契機。（記者詹士弘攝）

    疫情下國際雜糧價飆漲，國產大豆價格具競爭力，成大豆國產化新契機。（記者詹士弘攝）

    2022/03/04 14:06

    〔記者詹士弘／雲林報導〕疫情造成國際航線運費高漲，間接推高玉米及黃豆等雜糧價格，國內食品加工業者成本高漲，但也創造雜糧國產新契機；雲林縣石廟雜糧生產合作社理事主席沈泓志表示，目前契作大豆每公斤35元，但因進口大豆已從原本的20餘元上揚至40元，國產品已具競爭力，未來會擴大契作面積。

    雲林縣府農業處長吳芳銘表示，受疫情影響，國際運費上漲、原物料成本增加，大豆、飼料玉米、小麥漲幅超過50%，國產雜糧競爭力上升，是國產高品質雜糧嶄露頭角的好機會，後續將持續輔導縣內農友與社場契作、合作及媒合後端通路，讓產製銷能夠連貫，逐步提高國產雜糧的自給率。

    沈泓志說，石廟雜糧生產合作社去年斥資近億元興建豆皮加工廠，廠房面積約1600多平方公尺，主要設置豆包及豆皮生產線，產線每日大豆使用量約1.5公噸，產線滿載至多使用量達3.5公噸，廠房將申請「產銷履歷加工驗證」，提供消費者完整又安全的溯源豆製加工產品。

    沈泓志說，去年合作社與在地農友合作契作大豆，面積約70公頃，契作價格每公斤35元，相對進口貨是貴的，但因疫情關係，國際雜量價格高漲至40元，契作大豆反顯得便宜，對推動大豆國產契作提供相當的誘因，目前生產線大豆國產與進口使用量約六比四，國產大豆品質佳，產出率較進口貨高5%，今年與農民契作面積預計提高至100公頃。

    雲林縣長張麗善表示，石廟雜糧生產合作社打造符合食品衛生安全標準的豆皮加工廠，該廠已通過HACCP、ISO22000等國際雙認證，專門生產具產銷履歷的豆製品，包括俗稱植物肉的豆皮，深受素食者喜愛，透過廠房內透明櫥窗觀看，加工廠環境潔淨，安全、衛生看的見，可以說是國內豆皮加工廠的標竿。

    張麗善表示，全國大豆種植面積約3430公頃、產量4447公噸，雲林縣種植面積約329公頃，年產量約557公噸。雜糧產品的需求量很大，目前國產雜糧自給率僅6%，雜糧極具推廣潛力。

    石廟雜糧生產合作社打造符合食品衛生安全標準的豆皮加工廠，推動國產大豆契作。（記者詹士弘攝）

    石廟雜糧生產合作社打造符合食品衛生安全標準的豆皮加工廠，推動國產大豆契作。（記者詹士弘攝）

    石廟雜糧生產合作社打造豆皮加工廠，專門生產具產銷履歷的豆製品。（記者詹士弘攝）

    石廟雜糧生產合作社打造豆皮加工廠，專門生產具產銷履歷的豆製品。（記者詹士弘攝）

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