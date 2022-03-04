農水署斥資6400萬 改善雲林7鄉鎮19條集排水道
2022/03/04 13:39
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣不少鄉鎮集排水道老舊失修，農田水利署將斥資6400餘萬元，針對斗六等7鄉鎮19條集排水道進行整修，今天在西螺鎮進行第一條的九隆小給二改善工程施工前說明會，整個溝渠設計為U型溝，工期預計60天。
19條集排水道改善工程涵蓋斗六市、斗南鎮、西螺鎮、大埤鄉、林內鄉、莿桐鄉、古坑鄉等地，總經費達6409萬3000元，經農田水大署現勘、規劃後，已全數核定，今天在西螺鎮辦理九隆小給二改善工程施工前說明會，改善工程經費約358萬元，將改善617公尺，目前在規劃設計中，預計4月即可發包整修。
農田水利署雲林管理處處長林國華表示，在農委會主委陳吉仲特別交代下，雲林縣19條集排水道改善工程需盡快核定、施工，因此在預算通過後，也要求工作站站長、股長加速辦理，因此西螺鎮九隆小給二改善工程將率先施作，後續18條集排水道改善也會陸續辦理開工說明會，工程期間如有不便，請農民及民眾包涵及配合。
立委劉建國表示，雲林縣內農水路確實需要落實修繕，改善相關的排水問題，除目前的19條集排水道外，崙背、西螺等地還有幾條待改善的農水路設施，這些農水路設施經盤點後，他會儘速向農田水利署爭取經費改善。