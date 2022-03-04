農水署斥資6400萬 改善雲林7鄉鎮19條集排水道

農田水利署雲林分署在西螺鎮辦理九隆小給二改善工程施工前說明會。（記者詹士弘攝）

2022/03/04 13:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣不少鄉鎮集排水道老舊失修，農田水利署將斥資6400餘萬元，針對斗六等7鄉鎮19條集排水道進行整修，今天在西螺鎮進行第一條的九隆小給二改善工程施工前說明會，整個溝渠設計為U型溝，工期預計60天。

19條集排水道改善工程涵蓋斗六市、斗南鎮、西螺鎮、大埤鄉、林內鄉、莿桐鄉、古坑鄉等地，總經費達6409萬3000元，經農田水大署現勘、規劃後，已全數核定，今天在西螺鎮辦理九隆小給二改善工程施工前說明會，改善工程經費約358萬元，將改善617公尺，目前在規劃設計中，預計4月即可發包整修。

農田水利署雲林管理處處長林國華表示，在農委會主委陳吉仲特別交代下，雲林縣19條集排水道改善工程需盡快核定、施工，因此在預算通過後，也要求工作站站長、股長加速辦理，因此西螺鎮九隆小給二改善工程將率先施作，後續18條集排水道改善也會陸續辦理開工說明會，工程期間如有不便，請農民及民眾包涵及配合。

立委劉建國表示，雲林縣內農水路確實需要落實修繕，改善相關的排水問題，除目前的19條集排水道外，崙背、西螺等地還有幾條待改善的農水路設施，這些農水路設施經盤點後，他會儘速向農田水利署爭取經費改善。

農田水利署將斥資6400多萬元改善雲林縣斗六市等19條集排水道。（記者詹士弘攝）

改善工程經費約358萬元，將改善617公尺，目前在規劃設計中，預計4月即可發包整修。（記者詹士弘攝）

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