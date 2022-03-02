農糧署3箭促銷雲林茂谷柑 3月底前銷500噸

台灣雲林之友會理事長沈金柱（右三）帶領90名成員認購45公噸茂谷柑，將送雲林國中小加菜。（記者詹士弘攝）

2022/03/02 13:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林茂谷柑因低溫晚熟，過了春節還有3成未銷售；農委會主委陳吉仲2月13日南下視察雲林茂谷柑產銷情形後，提出外銷、內銷及加工等3項多元促銷措施，要確保農民收益，農糧署長胡忠一今天在雲林表示，在3月底前要促銷500噸茂谷柑，目前已執行235公噸。

胡忠一表示，今年茂谷柑種植面積為1850公頃，產量為3萬2858公噸，產量與面積比去年增加2%，今年茂谷柑因去年3到5月碰上乾旱，果粒比較小，但比較甜，6月到8月時又碰上豪雨，導致落果、表皮賣相較差，春節前又碰上低溫，長的比較慢，所以古坑地區的茂谷柑有3成在春節前還無法採收，在多重因素下，春節後價格沒預期好。

胡忠一說，主委陳吉仲與立委劉建國及蘇治芬商討對策後，提出外銷、內銷及加工3項措施，農糧署配合增加500公噸的促銷量，包括出口100公噸，加工205公噸，請全聯、家樂福協助促銷及企業捐贈共195公噸，從2月21日至今9天，已賣出235公噸，希望在3月底前提前雲林茂谷柑價格。

胡忠一也感謝台灣雲林之友會理事長沈金柱帶領90名成員認購45公噸共3750箱，今天就發送到雲林縣187所學校，提供5萬3184人學生作為營養午餐水果之用。

劉建國感謝台灣雲林之友會創會理事長沈金柱及秘書長鄭滄勇回到故鄉雲林，採購45噸茂谷柑回饋給在地187所學校，展現雲林人的團結以及對在地產業的努力。

台灣雲林之友會認購45公噸茂谷柑，將上車送往雲林各國中小。（記者詹士弘攝）

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