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    首頁　>　雲林縣

    雲林國一女生子宮頸癌疫苗打開 2600人受惠

    雲林國一女生子宮頸癌疫苗打開，預計有兩千六百名女學生可以受惠。（記者詹士弘攝）

    雲林國一女生子宮頸癌疫苗打開，預計有兩千六百名女學生可以受惠。（記者詹士弘攝）

    2022/03/02 12:10

    〔記者詹士弘／雲林報導〕「疫針不漏」雲林9價HPV子宮頸癌疫苗今天在崙背國中開打，預計全縣今年有2600名國一女孩受惠，疫苗價格較高，每個孩子施打兩劑需要上萬元，經費由台塑企業暨王詹樣基金會贊助及衛福部國民健康署支付，共同守護雲林女孩的健康。

    雲林縣長張麗善表示，依據衛福部最新資料顯示，雲林縣女性子宮頸癌發生率排名第九名，每十萬人口發生率有6.74人，較全國每十萬人口有7.67人低，每年約有53人被診斷為子宮頸癌；每年約有23名雲林女性因子宮頸癌而死亡，死亡率每十萬人口3.3人，較全國每十萬人口有3.1人高，排名女生死亡率的第七名，近幾年雲林縣子宮頸癌的發生率及死亡率皆呈下降趨勢。

    此次HPV子宮頸癌疫苗施打預計從3月2日起至4月8日，將由合約醫療院所至42所國中為學生施打，約有2600人受惠，張麗善表呼籲家長在疫苗接種前填寫同意書，讓家中子女享有健康福利，且要接受兩劑疫苗接種才有完整的保護力，如果有同學無法到學校施打，也可以到醫療院所或衛生所施打。

    今年就讀雲林縣國中或110年12月31日前設籍雲林且於97年9月2日至98年9月1日出生的女生，都符合免費接種資格，在籍不在學的孩子，從今天到4月23日可到各地衛生所、虎尾廖小兒科、斗六簡光甫診所及北港媽祖醫院施打疫苗。

    張麗善感謝台塑企業及王詹樣基金會提供經費贊助；台塑企業董事長陳寶郞表示，張縣長希望雲林的孩子施打的是效果更好的9價HPV疫苗，想法是對的，台塑善盡企業責任，會全力協助。

    雲林國一女生子宮頸癌疫苗打開，預計有兩千六百名女學生可以受惠。（記者詹士弘攝）

    雲林國一女生子宮頸癌疫苗打開，預計有兩千六百名女學生可以受惠。（記者詹士弘攝）

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