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    譴責俄羅斯聲援烏克蘭 雲林大學生︰台灣人要團結才能抵禦外侮

    雲林科技大學多位學生在行政院顧問蔡秋敏率領下聲援烏克蘭。（記者鄭旭凱攝）

    雲林科技大學多位學生在行政院顧問蔡秋敏率領下聲援烏克蘭。（記者鄭旭凱攝）

    2022/03/01 15:02

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，全球各地興起抗議俄羅斯、聲援烏克蘭浪潮，雲林縣斗六市今天中午有9名大學生聚集斗六人文公園前，高舉「譴責戰爭、抵抗侵略、聲援烏克蘭」的標語，表達他們對於侵略者的不滿，也希望台灣人記取教訓，唯有團結才能抵禦外侮。

    雲林科技大學9名學生，今天中午由行政院政務顧問蔡秋敏率領，在斗六市人文公園旁舉標語抗議，他們在現場高喊「譴責戰爭、聲援烏克蘭、愛與和平」，並且以左手做出V字型手勢，右手則握住左手腕，模仿已故英國首相代表勝利的V字型手勢，也代表愛與和平。

    蔡秋敏表示，關於俄羅斯入侵烏克蘭，全世界喜愛和平的國家和人民都應該予以譴責，而台灣人長期受到中國恐嚇，甚至揚言以武力攻打台灣，台灣人聲援烏克蘭就是聲援自己，可惜的是，仍有極少數的台灣人心存「事不關己」的態度，所以她號召幾位青年學子一起站出來聲援烏克蘭。

    聲援烏克蘭活動今天中午在斗六市人文公園舉行，參與聲援活動的9名大學生，其中還包括1名來自香港的學生，反送中事件發生時也曾特別返回香港捍衛民主自由。

    參與聲援活動的學生表示，俄羅斯入侵烏克蘭事件，在校園內引起相當多的關注，大家都希望世界能維持和平，而近來共機不斷騒擾台灣領空，相當擔心烏克蘭事件若沒有受到世界各國的嚴懲，將激發中國武力犯台的野心。

    學生表示，在新聞中看到世界各地都有民眾站出來聲援烏克蘭，使得台灣處在風尖浪口之上，台灣人更應該站起來聲援烏克蘭，模稜兩可的態度，將使野心家更有機可乘。

    聲援烏克蘭的學生和蔡秋敏（中）等人做出愛與和平的手勢。（記者鄭旭凱攝）

    聲援烏克蘭的學生和蔡秋敏（中）等人做出愛與和平的手勢。（記者鄭旭凱攝）

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