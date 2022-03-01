虎尾高中學測亮眼 林庭寬拿下6科滿級分

後排由左至右：導師梁化舉、學生丁震宇、黃士宏、廖育瑲、林庭寬、教務主任黃炯賢、國文科黃麗玲老師。前排由左至右：學生張芸瑄、曾榆茜、黃子芸。（記者詹士弘翻攝）

2022/03/01 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕111年學測成績於3月1日出爐，在今年可選考科目最多為六科，且數學A的難度大幅提升的狀況下，虎尾高中仍舊有著亮眼的表現，其中林庭寬更是拿下6科（國、英、數A、數B、自、社）全部滿級分，四科（不分類組）滿級分的人數共有6人（林庭寬、黃子芸、黃士宏、曾榆茜、丁震宇、廖育瑲），成績優異。

林庭寬抗壓性極高，他表示，面對考試心態保持穩定很重要，遇到難題會先深呼吸後再開始解題。黃士宏表示，受到數學A的震撼教育後，面對接下來的科目心情反而較為平靜，曾榆茜也分享寫數學A的當下發現題目很難，就告訴自己把握住自己會的，會寫的一定要寫好。廖育瑲則是考完數學A就淚灑考場，但今天成績出來他的數A、數B都拿到滿級分，他笑說要感謝老師們給了他很多平安符創造考運。

虎尾高中滿級分同學大部分都沒有補習，他們認為準備考試過程中，同學之間相互扶持非常重要，例如他們組了一個作文讀書會，大家可以在雲端資料夾共同編輯、分享不錯的作文範本。另外張芸瑄為新住民子女，此次也考出四科59級分的成績，她表示家中能提供的學習資源較少，但爸媽都很支持她的學習，而班上也有非常良好的學習氛圍，讓她可以持續精進。

虎尾高中學測各科滿級分共計111人次，自然組（國、英、數A、自）四科50級分以上人數為39人、社會組（國、英、數B、社）四科50級分以上人數為75人。

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