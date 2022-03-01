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    善心人士認購3萬斤茂谷柑 將贈雲林弱勢團體及長青食堂

    善心人士認購三萬台斤茂谷柑，將贈雲林縣內弱勢團體及長青食堂。（記者詹士弘攝）

    善心人士認購三萬台斤茂谷柑，將贈雲林縣內弱勢團體及長青食堂。（記者詹士弘攝）

    2022/03/01 13:07

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣茂谷柑因低溫晚熟，到目前還有一堆果實掛在樹枝上，雲林縣府持續協助銷售縣內茂谷柑，繼上週媒合企業聯合採購超過1200箱，超過6000斤，今天再媒合善心人士認購3萬斤，共1500箱茂谷柑，將贈送縣內弱勢團體及長青食堂，另團膳業者也採購超過1萬斤，統計今年共已媒合銷售逾1萬3000箱，超過85公噸。

    雲林縣長張麗善表示，縣府年前即透過實體通路、電商平台、電視購物、團購等內外銷管道，協助縣內農友銷售茂谷柑，今年因氣候寒冷導致產期延後，春節後縣府持續透過多元管道協助，感謝各大企業團體踴躍認購。

    本身也種植超過6公頃茂谷柑的荷苞村長鄭連松表示，年後尚有約3公頃的茂谷柑未採收銷售，感謝縣府及各單位協助，讓上天賜予的果品能夠分享給民眾享用，也讓果農能夠保有基本收益，目前茂谷柑產地價較過年前下滑約兩成。

    農業處長吳芳銘說，年前透過實體通路、電商平台、電視購物、團購等內外銷管道，媒合銷售超過9000箱，約50公噸茂谷柑，年後因通澎物價上漲及需求減少，市場買氣偏低，另因低溫晚熟，尚有部分果品未銷售，縣府立即透過各項管道來媒合，除透過便利商店及線上團購系統協助銷售，並持續媒合團膳等單位採購，更透過各種管道媒合。

    企業機關團體如有大量採購需求，可洽詢農業處窗口吳先生05-5522547。

    善心人士認購三萬台斤茂谷柑，將贈雲林縣內弱勢團體及長青食堂。（記者詹士弘攝）

    善心人士認購三萬台斤茂谷柑，將贈雲林縣內弱勢團體及長青食堂。（記者詹士弘攝）

    還有數萬斤的茂谷柑還未採收。（記者詹士弘攝）

    還有數萬斤的茂谷柑還未採收。（記者詹士弘攝）

    還有數萬斤的茂谷柑還未採收。（記者詹士弘攝）

    還有數萬斤的茂谷柑還未採收。（記者詹士弘攝）

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