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    首頁　>　雲林縣

    水林「白宮」背後…有段被遺忘50年台美感人歷史

    水林鄉水燦林國小圖書館地方老一輩稱為「白宮」，原來是50年前曾是台、美進行人工牛乳等營養研究計畫的工作站。（圖由雲林縣府提供）

    水林鄉水燦林國小圖書館地方老一輩稱為「白宮」，原來是50年前曾是台、美進行人工牛乳等營養研究計畫的工作站。（圖由雲林縣府提供）

    2021/12/26 16:21

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林鄉水燦林國小的圖書館，當地人稱為「白宮」，原來背後隱藏著50年前台美友好合作的記憶及歷史。

    農委會的前身農業復興委會員會在1960年代與美國海軍第2醫學研究所、美國約翰霍普斯金大學合作，進行人工牛乳等營養研究計畫，並在當時水林興建一棟2層樓白色外觀的營養工作站，因是台美合作計畫，加上外觀為白色，當地人稱為「白宮」，現為水燦林國小圖書館。

    50多年來當地許多人不知「水林白宮」名稱由來，導演李建成是水林囝仔，有次回水林整理老家，聽到當地人稱水燦林國小的圖書館是水林小白宮，但當地人對名稱的由來都不了解。

    李建成進一步訪查在水燦林國小提供的一張老照片，看到父親在工作團隊合照中，開啟他對這段幾乎消失的美軍在水林營養實驗歷史的興趣，進而拍攝「再會啦白宮」紀錄片，拍攝跨越台灣、美國，從製作到拍攝、上映共花了5年多。

    為讓雲林人認識這段台美合作的雲林在地歷史，雲林縣府昨天在水燦林國小舉辦「再會啦白宮」公益放映，吸引500多人到場觀看，其中有許多時當年在工作站工作的人。

    李建成也特地回鄉與大家一起欣賞，他說，影片除了歷史影像，紀錄工作站伯伯阿姨工作情形，更紀錄了一段長達半世紀的友情，這些同事因為此片而在50多年後重聚，呈現人與人之間的情感面，看到這麼多人出席一起關心家鄉歷史，非常開心及感動。

    水林囝仔、導演李建成把水林白宮被遺忘的歷史拍攝「再會啦白宮」紀錄片，昨天在水燦林國小進行公益放映吸引500多人到場觀賞。（圖由雲林縣府提供）

    水林囝仔、導演李建成把水林白宮被遺忘的歷史拍攝「再會啦白宮」紀錄片，昨天在水燦林國小進行公益放映吸引500多人到場觀賞。（圖由雲林縣府提供）

    當年在工作站工作的人也受邀到場欣賞紀錄片。（圖由雲林縣府提供）

    當年在工作站工作的人也受邀到場欣賞紀錄片。（圖由雲林縣府提供）

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